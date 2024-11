A parceria inédita entre NFL e Netflix, com Beyoncé como atração principal

A Netflix anunciou que Beyoncé será a atração principal do show do intervalo no NFL Christmas Gameday, uma parceria inédita entre as duas marcas. O evento ocorrerá no dia 25 de dezembro, durante o jogo entre Houston Texans e Baltimore Ravens, no NRG Stadium, em Houston, com início às 15h (horário de Brasília).

A transmissão deste porte reforça a estratégia da Netflix de entrar no universo esportivo, como já demonstrado no evento recente entre Mike Tyson e o youtuber Jake Paul, ocorrido no último sábado, 16 de novembro. Segundo a plataforma, a luta foi assistida em mais de 60 milhões de lares ao redor do mundo. Com essa movimentação, a empresa compete diretamente com grandes players como Disney, DAZN, Amazon, Apple TV e Paramount+, que também investem em conteúdos esportivos ao vivo.

Beyoncé: História com a NFL

Essa será a segunda vez que Beyoncé será destaque em um grande evento da NFL. Em 2013, a cantora encantou o público como atração principal do Super Bowl XLVII, e em 2016, voltou ao palco do Super Bowl 50, ao lado de Coldplay e Bruno Mars.

“A Netflix ganha muito com o evento esportivo, ao vivo, angariando assinantes de um perfil diferente do que já possui”, avalia Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brasil, comandada por Jay-Z. Freitas ainda destaca que a NFL ganha visibilidade global, especialmente em mercados onde o futebol americano ainda não é popular.

Impacto no Entretenimento e Esporte

Segundo Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, trazer artistas do calibre de Beyoncé cria um impacto significativo. “A presença de astros como Beyoncé ou Taylor Swift no último Super Bowl eleva o engajamento, proporcionando uma experiência única para o público”, comenta Rizzo, reforçando que eventos assim atraem novos nichos e criam oportunidades de ativações especiais.

O NFL Christmas Gameday promete ser um marco, unindo dois gigantes do entretenimento e do esporte para oferecer uma experiência memorável.