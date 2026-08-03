Como Sunfyre sobreviveu? 'A Casa do Dragão' explica retorno do dragão de Aegon

Sunfyre voltou a abrir os olhos e mudou o destino de Aegon Targaryen em "A Casa do Dragão". Após passar boa parte da série dado como morto, o dragão dourado reapareceu no penúltimo episódio da 3ª temporada e mostrou que sua ligação com o antigo rei pode ser ainda mais forte do que parecia.

O retorno aconteceu em um momento decisivo para Aegon (Tom Glynn-Carney). Encontrado na floresta ao lado de Tyland Lannister (Jefferson Hall) por soldados aliados a Rhaenyra (Emma D'Arcy), ele revela sua identidade e encara os homens que ameaçam sua vida. É nesse momento que Sunfyre surge para defender seu cavaleiro.

O que aconteceu com Sunfyre?

Sunfyre ficou gravemente ferido durante a Batalha de Pouso das Gralhas, apresentada na 2ª temporada de "A Casa do Dragão". O dragão enfrentou Meleys ao lado de Aegon e acabou atingido por Vhagar, montaria de Aemond Targaryen (Ewan Mitchell).

A queda deixou Aegon com queimaduras e ferimentos que mudaram sua aparência e comprometeram seus movimentos. Sunfyre também sofreu consequências severas e permaneceu no local da batalha.

Na 3ª temporada, Aegon chegou a encontrar o dragão caído próximo a Pouso das Gralhas, onde o corpo do dragão havia se transformado em uma atração para visitantes e fonte de renda para moradores da região. Apesar de Sunfyre aparentar estar morto, Aegon demonstra acreditar que sua montaria ainda está viva.

O episódio 7 finalmente confirmou que Sunfyre sobreviveu. O dragão reaparece, carregando cicatrizes que espelham as marcas de seu cavaleiro, reforçando visualmente a conexão entre os dois.

Podem confirmar as teorias, Sunfyre está vivo ✋😐✋ pic.twitter.com/3vSOPk79Bb — HBO Max Brasil (@HBOMaxBrasil) August 3, 2026

Como Sunfyre conseguiu sobreviver?

Nina Lopez-Corrado, diretora do sétimo episódio, explicou à Entertainment Weekly que Sunfyre chegou muito perto da morte após os ferimentos sofridos em Pouso das Gralhas.

Durante o período em que permaneceu caído, porém, o dragão conseguiu recuperar forças suficientes para voltar à ação. Segundo a cineasta, a ameaça contra Aegon também teve papel fundamental nesse processo. "Durante o período em que ficou deitado ali, ele se recuperou para conseguir voltar", explicou Lopez-Corrado. Para a diretora, perceber que Aegon estava prestes a morrer deu ao dragão força suficiente para retornar e salvar seu cavaleiro.

A explicação se apoia em um dos elementos centrais da mitologia dos Targaryen: o vínculo entre dragão e cavaleiro. Essa conexão é apresentada no universo de "Game of Thrones" como algo que ultrapassa uma relação comum entre humano e animal, envolvendo uma ligação emocional e quase telepática.

Lopez-Corrado atribuiu diretamente o retorno de Sunfyre à linhagem Targaryen e à conexão de Aegon com sua montaria.

Destinos ligados pelas cicatrizes

A volta de Sunfyre também reforça o paralelo construído entre o dragão e Aegon ao longo da série. Os dois sobreviveram ao mesmo confronto, ficaram à beira da morte e agora carregam cicatrizes semelhantes no rosto.

Essa relação já havia aparecido antes da batalha. Na 2ª temporada, Sunfyre demonstrava uma proximidade incomum com Aegon, incluindo uma interação afetuosa antes do confronto em Pouso das Gralhas.

Agora, os dois retornam marcados pela guerra e voltam a se encontrar justamente quando Aegon precisa recuperar espaço na disputa pelo Trono de Ferro.

O que acontece com Sunfyre nos livros?

Em "Fogo & Sangue", de George R. R. Martin, Sunfyre também sobrevive à Batalha de Pouso das Gralhas. Seus ferimentos deixam o dragão incapaz de voar durante um período, enquanto ele permanece na região se recuperando.

O livro relata que Sunfyre se alimenta de corpos de soldados mortos e, posteriormente, recebe animais enviados pelos aliados de Aegon. Após recuperar parte de suas forças, o dragão volta a desempenhar um papel relevante na Dança dos Dragões.

A adaptação modificou detalhes desse processo, especialmente ao transformar o vínculo com Aegon em um elemento decisivo para seu despertar.

Temporada está na reta final

A 3ª temporada de "A Casa do Dragão" chega ao fim no próximo domingo, 9, com a exibição do oitavo e último episódio. Após o retorno de Sunfyre e a escalada da guerra entre os Targaryen, o capítulo final deve definir os próximos movimentos de Aegon e Rhaenyra e preparar o terreno para a reta decisiva da Dança dos Dragões.

A história de "A Casa do Dragão" será encerrada em sua 4ª temporada, que deve chegar em 2028. Segundo o showrunner Ryan Condal, em entrevista ao Deadline, os roteiros do último ano já estão em desenvolvimento e a intenção é entregar a temporada mais ambiciosa da série. A quantidade de episódios deve seguir próxima à dos anos anteriores, enquanto a escala dos acontecimentos e a complexidade da produção serão maiores.

"Com certeza será a maior temporada que já fizemos", afirmou Condal. A equipe já trabalha no planejamento das próximas gravações, preparando o encerramento da Dança dos Dragões e da disputa pelo Trono de Ferro, que conduz a trama de 'A Casa do Dragão'.

Confira o teaser do que vai acontecer no último episódio da 3ª temporada: