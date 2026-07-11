Conheça o produtor brasileiro por trás da trilha sonora escolhida por Lamine Yamal

A música brasileira voltou a ganhar espaço no cenário internacional, desta vez pelas mãos de um dos maiores talentos do futebol mundial.

Um vídeo publicado pelo jogador espanhol Lamine Yamal ouvindo um hit de DJ Japa NK colocou o produtor paulista em evidência e levou sua trajetória a um público que vai muito além das fronteiras do Brasil.

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Um hit que atravessou fronteiras

A publicação de Yamal despertou curiosidade sobre o artista responsável pela trilha sonora. Aos 33 anos, DJ Japa NK é o produtor de "Posso Até Não te Dar Flores", música que permaneceu por 16 semanas no topo das mais ouvidas do Spotify Brasil e superou a marca de 250 milhões de reproduções na plataforma.

A música surgiu durante uma viagem ao Guarujá, no litoral de São Paulo. Na criação da faixa, os produtores buscaram referências em "I Gotta Feeling", do Black Eyed Peas, e em "Famosinha", de MC Ryan SP, conhecida por incorporar elementos do arrocha ao beat.

Da construção civil para os palcos

Antes de conquistar o mercado musical, Adenilton Sapucaia dos Santos viveu uma rotina distante dos estúdios. Durante mais de dez anos, trabalhou como ajudante de pedreiro ao lado do pai, enquanto desenvolvia a paixão pela produção musical como hobby.

A primeira faixa oficial foi lançada apenas em 2022. A virada aconteceu em 2025, quando "Posso Até Não te Dar Flores" se transformou em um dos maiores sucessos do funk nacional e abriu espaço para uma sequência de músicas entre as mais executadas do país.

A origem do nome artístico

Nascido em São Paulo, Japa NK passou parte da infância em Amargosa, no interior da Bahia, onde recebeu o apelido de "Japa" por causa de sua ascendência japonesa.

Mais tarde, já de volta à capital paulista, acrescentou "NK" ao nome artístico em referência ao Jardim Nakamura, comunidade localizada na Zona Sul da cidade e que faz parte de sua história.

O estilo que conquistou o público

As produções de Japa NK misturam elementos do funk e do arrocha, alternando momentos de maior intensidade com trechos mais melódicos. Segundo o produtor, essa dinâmica aumenta o envolvimento do público e contribui para que as músicas permaneçam em evidência nas plataformas digitais.

Entre seus trabalhos de maior repercussão também estão faixas gravadas com artistas como MC Ryan SP, MC Meno K, MC Oruam e outros nomes da cena do funk brasileiro.

Alcance global para o funk brasileiro

A escolha de Lamine Yamal reforça a presença crescente da música brasileira no cotidiano de atletas e celebridades internacionais.

Depois de dominar os rankings nacionais, DJ Japa NK passa a ampliar sua exposição em mercados estrangeiros, impulsionado por um fenômeno espontâneo das redes sociais.

Para um artista que iniciou a carreira fazendo produções em um computador simples e conciliando a música com o trabalho na construção civil, aparecer na playlist de um dos jogadores mais comentados do futebol mundial representa mais um passo na expansão do funk brasileiro para novos públicos.

Yamal é um dos maiores divulgadores do funk brasileiro

A relação de Lamine Yamal com o funk brasileiro já virou marca registrada nas redes sociais. O atacante do Barcelona costuma publicar stories no Instagram e vídeos no TikTok usando músicas de artistas brasileiros, além de aparecer dançando os sucessos do gênero em comemorações e momentos de lazer.

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Nos últimos meses, o espanhol compartilhou faixas como "Sequência de Ritmada 7". O hábito fez torcedores brasileiros apelidarem o jogador de "mais brasileiro da Espanha".