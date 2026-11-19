A estreia da Anthropic na Nasdaq nesta quinta-feira, 19, colocou a dona do Claude entre as empresas mais valiosas do mundo. Com valor de mercado estimado em US$ 1,5 trilhão após a definição do preço de sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), a companhia de inteligência artificial (IA) alcançou uma avaliação equivalente a quase 14 Petrobras e a 69% de toda a economia brasileira em 2025.

A comparação considera o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de R$ 12,7 trilhões no ano passado, equivalente a aproximadamente US$ 2,16 trilhões pela cotação de R$ 5,867 por dólar, registrada no fechamento de quarta-feira, 18.

A avaliação da Anthropic também corresponde a 86,2% do PIB acumulado pelo Brasil nos três primeiros trimestres de 2026. Segundo o Monitor do PIB, divulgado nesta quarta-feira, 18, pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a economia brasileira somou R$ 10,188 trilhões em valores correntes no período. Convertido pela mesma taxa de câmbio, o montante equivale a aproximadamente US$ 1,74 trilhão.

A comparação com a Petrobras também dimensiona o tamanho alcançado pela empresa americana. Com capitalização de mercado de US$ 107,81 bilhões em novembro de 2026, a petroleira brasileira vale cerca de 7,2% da Anthropic. Em outras palavras, seriam necessárias quase 14 Petrobras para alcançar a avaliação da dona do Claude.

IPO supera recorde da SpaceX

A Anthropic estreou na Nasdaq com um marco para o mercado de capitais: o maior IPO da história. A companhia levantou US$ 107,3 bilhões considerando a oferta pública de ações e uma colocação privada, superando o recorde anterior da SpaceX.

A oferta pública movimentou US$ 81,3 bilhões, acima dos US$ 75 bilhões captados pela empresa de Elon Musk em sua abertura de capital, em 12 de junho. Com os US$ 26 bilhões da colocação privada, o montante total chegou a US$ 107,3 bilhões.

A Anthropic vendeu 956,4 milhões de ações, enquanto seus sete cofundadores negociaram outros 23,6 milhões de papéis. O preço foi fixado em US$ 83 por ação, acima da faixa inicialmente estabelecida, de US$ 70 a US$ 78. A procura pelos papéis foi quase sete vezes superior à quantidade disponível.

Com o preço definido para a oferta, a companhia chegou ao mercado com valor de mercado totalmente diluído de aproximadamente US$ 1,5 trilhão. A cifra a coloca entre as 15 maiores empresas de capital aberto do mundo, praticamente no mesmo patamar da Tesla e à frente da Eli Lilly, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A avaliação ficou abaixo dos US$ 2 trilhões cogitados meses antes, mas superou os US$ 1,1 trilhão que chegaram a ser sugeridos por investidores de Wall Street durante o período de maior pressão sobre as ações de tecnologia.

A operação também representa a primeira abertura de capital de um laboratório de inteligência artificial de ponta. Até então, investidores interessados no avanço da tecnologia tinham como principais alternativas as fabricantes de chips e as empresas de infraestrutura de computação, além das gigantes de tecnologia que financiam o desenvolvimento desses modelos.

Crescimento acelerado, mas custos elevados

A avaliação bilionária tem como um dos principais fundamentos a expansão dos negócios da Anthropic. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro, a companhia registrou receita de US$ 33,24 bilhões, aproximadamente 12 vezes o resultado do mesmo período de 2025.

No terceiro trimestre, o faturamento chegou a US$ 16,96 bilhões, avanço de 47% em relação aos três meses anteriores. Já a receita anualizada alcançou US$ 81 bilhões no fim de outubro, US$ 10 bilhões acima do patamar registrado no mês anterior.

Um dos principais motores dessa expansão é o Claude Code, agente de inteligência artificial voltado à programação, que ganhou espaço entre desenvolvedores de software. A companhia também ampliou sua base de clientes corporativos: em 30 de setembro, tinha 11.900 clientes que geravam pelo menos US$ 100 mil em receita anual, ante pouco mais de 1.500 no fim de 2025.

O ritmo de crescimento, porém, vem acompanhado de uma conta elevada para manter a operação. A Anthropic desembolsou quase US$ 9 bilhões em capacidade computacional e infraestrutura no primeiro semestre de 2026, quase quatro vezes o montante de um ano antes. No terceiro trimestre, os custos de computação somaram outros US$ 5 bilhões.

A pressão sobre as despesas apareceu no resultado operacional. Depois de registrar lucro operacional de US$ 974 milhões no segundo trimestre, a empresa voltou ao prejuízo nessa linha, com resultado negativo de US$ 567 milhões nos três meses seguintes. O prejuízo líquido trimestral foi de US$ 23,3 bilhões.

Em nove meses, o prejuízo líquido informado foi de US$ 104 bilhões, com uma parcela expressiva associada à variação do valor justo de notas conversíveis e passivos de derivativos, e não diretamente ao desempenho operacional.

Outro compromisso que chama a atenção dos investidores está no volume de gastos futuros. A Anthropic informou ter aproximadamente US$ 895,4 bilhões em obrigações de compra e arrendamento, concentradas principalmente em computação e infraestrutura. Desse total, US$ 69,8 bilhões vencem nos 12 meses seguintes ao encerramento de setembro.

A empresa também assumiu o compromisso de desembolsar pelo menos US$ 121,3 bilhões em serviços de computação do Google entre abril de 2026 e julho de 2033.