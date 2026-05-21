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Matt Damon negocia protagonizar novo filme de diretores vencedores do Oscar

A produção está prevista para começar durante o verão em Los Angeles - ou seja, a partir de julho

Matt Damon se prepara para seu próximo trabalho nas telonas: o épico histórico “The Odyssey” (Spencer Platt/Getty Images)

Matt Damon se prepara para seu próximo trabalho nas telonas: o épico histórico “The Odyssey” (Spencer Platt/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15h56.

O ator Matt Damon está em negociações para estrelar o próximo longa-metragem da dupla de diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conhecidos pelo sucesso “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”. As informações são da Variety.  Damon surge como principal cotado para o papel após a saída de Ryan Gosling do projeto, motivada por diferenças criativas e conflitos de agenda.

Os detalhes da trama ainda não foram divulgados. A produção está prevista para começar durante o verão em Los Angeles - ou seja, a partir de julho. O filme, que ainda não tem título definido, conta com o respaldo da Universal Pictures, que recentemente adiou a estreia de 12 de junho de 2027 para 19 de novembro do mesmo ano.

Diretores vencedores do Oscar

Este será o primeiro trabalho dos diretores desde o êxito de “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, que conquistou público e crítica ao arrecadar mais de US$ 100 milhões nas bilheterias e levar sete estatuetas do Oscar, incluindo a de melhor filme de 2023. O longa acompanha a história de uma dona de lavanderia, interpretada por Michelle Yeoh, que, durante uma auditoria fiscal, descobre a necessidade de se conectar a versões de si mesma em universos paralelos para evitar uma catástrofe.

Conhecidos como “Daniels”, Kwan e Scheinert estrearam na direção de longas com “Swiss Army Man” (2016), uma comédia fantástica estrelada por Paul Dano e Daniel Radcliffe. Antes disso, ganharam notoriedade ao dirigir o videoclipe viral de “Turn Down for What”, de Lil Jon.

Enquanto isso, Matt Damon se prepara para seu próximo trabalho nas telonas: o épico histórico “The Odyssey”, dirigido por Christopher Nolan e com estreia prevista para julho. No filme, Damon interpreta Odisseu, rei de Ítaca, em uma narrativa que acompanha sua longa e perigosa jornada de volta para casa após a Guerra de Troia. O elenco inclui ainda Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal.

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