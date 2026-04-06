Artemis II: missão atinge maior distância já alcançada por humanos no espaço

A missão Artemis II, da Nasa, atingiu na tarde desta segunda-feira (horário de Brasília) a maior distância já alcançada por seres humanos no espaço. A marca supera o recorde estabelecido pela missão Apollo 13, em 1970, de mais de 400 mil km, e representa um marco no retorno dos Estados Unidos à exploração tripulada da Lua.

Após iniciar os protocolos da fase final da viagem, os quatro astronautas a bordo da cápsula Orion entraram na esfera gravitacional lunar na madrugada desta segunda-feira.

O ponto mais distante da trajetória ocorrerá durante o sobrevoo do lado oculto da Lua. Nesse momento, o satélite bloqueará temporariamente as comunicações com a Terra, deixando a tripulação sem contato e em completa escuridão. Calcula-se que esse período dure cerca de 40 minutos.

A interrupção na comunicação está prevista para a noite desta segunda-feira, por volta de 19h47 (horário de Brasília), e é considerada um dos momentos mais delicados da missão. Durante esse período, o contato com Houston, no Texas, principal centro de controle da Nasa, será suspenso, o que será acompanhado com apreensão pelas equipes em solo.

Isolamento e expectativa

O piloto da missão, Victor Glover, afirmou que os astronautas pretendem encarar o isolamento de forma positiva. Segundo ele, a tripulação planeja utilizar o período para reflexão, com orações e pensamentos positivos, enquanto aguarda o restabelecimento da comunicação.

A situação remete a episódios históricos das missões Apollo. Na Apollo 11, em 1969, o astronauta Michael Collins permaneceu no módulo de comando enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam na superfície lunar. Durante a passagem pelo lado oculto da Lua, Collins ficou sem comunicação por 48 minutos e descreveu a experiência como um momento de isolamento completo, embora também tenha relatado tranquilidade.

Na Terra, o período de silêncio da Artemis II será acompanhado com expectativa. A estação de Goonhilly, localizada na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra, terá papel relevante ao captar sinais da cápsula Orion, determinar sua posição e retransmitir dados à Nasa. O diretor de tecnologia da instalação, Matt Cosby, afirmou que a equipe ficará apreensiva durante a perda do sinal, mas destacou que o retorno da comunicação indicará que a tripulação está em segurança.

Com duração estimada de 10 dias, a Artemis II é o primeiro voo tripulado do programa Artemis, que pretende levar astronautas novamente à superfície lunar até 2028 e estabelecer uma presença contínua como preparo para futuras missões a Marte.

O sobrevoo lunar, previsto para começar na tarde desta segunda-feira e durar cerca de seis horas, permitirá à tripulação registrar imagens detalhadas da Lua e da Terra, incluindo um raro registro do planeta surgindo no horizonte lunar, segundo a Nasa. A missão é acompanhada por cientistas no Centro Espacial Johnson, que analisam os dados e observações coletados durante essa etapa crítica do voo.