Rick Riordan, criador de Percy Jackson: escritor encontrará os fãs brasileiros pela primeira vez durante a Bienal do Livro do Rio (Reprodução/IMDB)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11h24.
Rick Riordan, autor da série Percy Jackson, fará sua primeira visita ao Brasil para a Bienal do Livro do Rio em setembro. A terceira temporada da adaptação para a Disney+ estreia em 20 de novembro, adaptando o terceiro livro da franquia. Os fãs brasileiros são um dos maiores mercados da série, com mais de 8 milhões de exemplares vendidos no país.
A terceira temporada de "Percy Jackson e Os Olímpianos "estreia nesta sexta-feira, 20, e, para comemorar, os fãs brasileiros receberam uma novidade inédita. Rick Riordan, autor da franquia, vem ao Brasil para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro.
Essa será a primeira visita de Riordan ao Brasil desde o lançamento de Percy Jackson no mercado brasileiro há quase duas décadas. O autor estará presente nos dias 5 e 7 de setembro, no primeiro fim de semana do evento.
Desde o lançamento de "Percy Jackson e o Ladrão de Raios", o primeiro de trinta livros de um universo com fãs extremamente apaixonados, Riordan já vendeu mais de 8 milhões de exemplares no Brasil. E, no início do ano, o Disney+ divulgou que o Brasil foi o maior mercado internacional da segunda temporada da série.
Os fãs brasileiros de Percy Jackson são uma presença constante nas redes sociais, auxiliando na divulgação da nova série da Disney e dos livros. No entanto, essa será a primeira visita de Riordan ao país.
“Já estava mais do que na hora. Estou muito contente por finalmente poder ir ao Brasil depois de todos esses anos. Os fãs brasileiros são simplesmente incríveis. Eles abraçaram a série desde o início e sempre me senti mal por não ter conseguido ir até lá”, revelou Riordan ao Estadão.
O anúncio repercutiu nas redes sociais com a surpresa e a felicidade dos fãs da franquia e do autor, que já tinham "perdido as esperanças" sobre a visita.
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“Mal posso esperar para encontrar os fãs pessoalmente e conversar com eles. Essa é a minha parte favorita e não tenho conseguido fazer isso muito com os fãs brasileiros, mas eles sempre foram incríveis e muito envolvidos com a série. Eu realmente acho que o Brasil é um grande motivo pelo qual Percy Jackson teve tanto sucesso ao longo dos anos, graças a toda a paixão dos leitores daí”, afirmou ao Estadão.
A terceira temporada de "Percy Jackson" estreia nesta sexta-feira, 20, no Disney+. Essa será a primeira adaptação do terceiro livro da franquia: "Percy Jackson e A Maldição do Titã".
Na nova temporada, Percy Jackson (Walker Scobell) parte em busca de Annabeth Chase (Leah Sava’ Jeffries), que foi capturada pelas forças de Cronos (Nick Boraine). A missão também inclui o resgate da deusa Ártemis e conta com a participação de Grover (Aryan Simhadri).
Durante a jornada, os personagens terão de enfrentar criaturas mitológicas e estabelecer alianças inesperadas. O grupo também precisará lidar com uma profecia que coloca em risco a vida dos envolvidos na missão.
Rick Riordan estará na Bienal do Livro do Rio de Janeiro nos dias 5 e 7 de setembro, no primeiro fim de semana do evento.
Não. A visita à Bienal será a primeira de Rick Riordan ao Brasil desde o lançamento de Percy Jackson no mercado brasileiro, há quase duas décadas.
Rick Riordan vendeu mais de 8 milhões de exemplares no Brasil desde o lançamento de “Percy Jackson e o Ladrão de Raios”.
A terceira temporada de “Percy Jackson e Os Olímpianos” estreia nesta sexta-feira, 20, no Disney+.
A terceira temporada adapta pela primeira vez “Percy Jackson e A Maldição do Titã”, terceiro livro da franquia.
Percy Jackson parte em busca de Annabeth Chase, capturada pelas forças de Cronos. A missão também inclui o resgate da deusa Ártemis e conta com a participação de Grover.
Glossário
O que é 'Percy Jackson e Os Olímpianos'?
É uma série de livros e adaptação para a Disney+ criada por Rick Riordan, onde um adolescente descobre ser filho de um deus grego e precisa enfrentar criaturas mitológicas