A terceira temporada de "Percy Jackson e Os Olímpianos "estreia nesta sexta-feira, 20, e, para comemorar, os fãs brasileiros receberam uma novidade inédita. Rick Riordan, autor da franquia, vem ao Brasil para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro.

Essa será a primeira visita de Riordan ao Brasil desde o lançamento de Percy Jackson no mercado brasileiro há quase duas décadas. O autor estará presente nos dias 5 e 7 de setembro, no primeiro fim de semana do evento.

Uma visita muito esperada

Desde o lançamento de "Percy Jackson e o Ladrão de Raios", o primeiro de trinta livros de um universo com fãs extremamente apaixonados, Riordan já vendeu mais de 8 milhões de exemplares no Brasil. E, no início do ano, o Disney+ divulgou que o Brasil foi o maior mercado internacional da segunda temporada da série.

Os fãs brasileiros de Percy Jackson são uma presença constante nas redes sociais, auxiliando na divulgação da nova série da Disney e dos livros. No entanto, essa será a primeira visita de Riordan ao país.

“Já estava mais do que na hora. Estou muito contente por finalmente poder ir ao Brasil depois de todos esses anos. Os fãs brasileiros são simplesmente incríveis. Eles abraçaram a série desde o início e sempre me senti mal por não ter conseguido ir até lá”, revelou Riordan ao Estadão.

O anúncio repercutiu nas redes sociais com a surpresa e a felicidade dos fãs da franquia e do autor, que já tinham "perdido as esperanças" sobre a visita.

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“Mal posso esperar para encontrar os fãs pessoalmente e conversar com eles. Essa é a minha parte favorita e não tenho conseguido fazer isso muito com os fãs brasileiros, mas eles sempre foram incríveis e muito envolvidos com a série. Eu realmente acho que o Brasil é um grande motivo pelo qual Percy Jackson teve tanto sucesso ao longo dos anos, graças a toda a paixão dos leitores daí”, afirmou ao Estadão.

Terceira temporada de 'Percy Jackson' estreia nesta sexta

A terceira temporada de "Percy Jackson" estreia nesta sexta-feira, 20, no Disney+. Essa será a primeira adaptação do terceiro livro da franquia: "Percy Jackson e A Maldição do Titã".

Na nova temporada, Percy Jackson (Walker Scobell) parte em busca de Annabeth Chase (Leah Sava’ Jeffries), que foi capturada pelas forças de Cronos (Nick Boraine). A missão também inclui o resgate da deusa Ártemis e conta com a participação de Grover (Aryan Simhadri).

Durante a jornada, os personagens terão de enfrentar criaturas mitológicas e estabelecer alianças inesperadas. O grupo também precisará lidar com uma profecia que coloca em risco a vida dos envolvidos na missão.