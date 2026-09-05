Quem enfrentou o Homem-Aranha no cinema? Veja todos os vilões e o ranking de melhores

O Homem-Aranha já enfrentou vilões de todos os tipos no cinema ao longo de mais de duas décadas. Desde a estreia de Tobey Maguire em "Homem-Aranha", em 2002, o personagem ganhou três grandes versões em filmes live-action, interpretadas por Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, além de protagonizar as animações de Miles Morales.

Ao todo, são onze filmes de animação ou live-action já lançados com o Homem-Aranha como protagonista. A franquia também levou diferentes versões dos mesmos personagens para as telas, como Duende Verde, Doutor Octopus, Electro e Homem-Areia.

Essa variedade ajudou a construir uma das galerias de vilões mais extensas dos filmes de super-heróis. Alguns nasceram de experimentos científicos, outros chegaram movidos por vingança, dinheiro ou ambição, enquanto personagens como Mysterio e Spot transformaram a própria realidade ao redor de Peter Parker e Miles Morales.

Para acompanhar essa trajetória, a lista abaixo coloca os personagens em ordem cronológica, de acordo com a aparição nos filmes:

Vilões dos filmes de 'Homem-Aranha' em ordem cronológica

2002 | Duende Verde — Norman Osborn, interpretado por Willem Dafoe, em "Homem-Aranha" .

— Norman Osborn, interpretado por Willem Dafoe, em . 2004 | Doutor Octopus — Otto Octavius, vivido por Alfred Molina, em "Homem-Aranha 2" e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" .

— Otto Octavius, vivido por Alfred Molina, em e . 2007 | Homem-Areia — Flint Marko, interpretado por Thomas Haden Church, em "Homem-Aranha 3" .

— Flint Marko, interpretado por Thomas Haden Church, em . 2007 | Novo Duende — Harry Osborn, vivido por James Franco, em "Homem-Aranha 3" .

— Harry Osborn, vivido por James Franco, em . 2007 | Venom — Eddie Brock, interpretado por Topher Grace, em "Homem-Aranha 3" .

— Eddie Brock, interpretado por Topher Grace, em . 2012 | Lagarto — Curt Connors, vivido por Rhys Ifans, em "O Espetacular Homem-Aranha" .

— Curt Connors, vivido por Rhys Ifans, em . 2012 | O Cavalheiro (The Gentleman) — interpretado por Michael Massee, em "O Espetacular Homem-Aranha" .

— interpretado por Michael Massee, em . 2014 | Electro — Max Dillon, vivido por Jamie Foxx, em "O Espetacular Homem-Aranha 2" .

— Max Dillon, vivido por Jamie Foxx, em . 2014 | Duende Verde — Harry Osborn, interpretado por Dane DeHaan, em "O Espetacular Homem-Aranha 2" .

— Harry Osborn, interpretado por Dane DeHaan, em . 2014 | Rhino — Aleksei Sytsevich, vivido por Paul Giamatti, em "O Espetacular Homem-Aranha 2" .

— Aleksei Sytsevich, vivido por Paul Giamatti, em . 2014 | Dr. Ashley Kafka — interpretado por Marton Csokas, em "O Espetacular Homem-Aranha 2" .

— interpretado por Marton Csokas, em . 2017 | Abutre — Adrian Toomes, vivido por Michael Keaton, em "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" .

— Adrian Toomes, vivido por Michael Keaton, em . 2017 | Consertador — Phineas Mason, interpretado por Michael Chernus, em "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" .

— Phineas Mason, interpretado por Michael Chernus, em . 2017 | Shocker — Jackson Brice e Herman Schultz, interpretados por Logan Marshall-Green e Bokeem Woodbine, em "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" .

— Jackson Brice e Herman Schultz, interpretados por Logan Marshall-Green e Bokeem Woodbine, em . 2018 | Rei do Crime — Wilson Fisk, dublado por Liev Schreiber, em "Homem-Aranha no Aranhaverso" .

— Wilson Fisk, dublado por Liev Schreiber, em . 2018 | Gatuno — Aaron Davis, dublado por Mahershala Ali, em "Homem-Aranha no Aranhaverso" .

— Aaron Davis, dublado por Mahershala Ali, em . 2018 | Doutor Octopus — Olivia Octavius, dublada por Kathryn Hahn, em "Homem-Aranha no Aranhaverso" .

— Olivia Octavius, dublada por Kathryn Hahn, em . 2019 | Mysterio — Quentin Beck, interpretado por Jake Gyllenhaal, em "Homem-Aranha: Longe de Casa" .

— Quentin Beck, interpretado por Jake Gyllenhaal, em . 2023 | Spot — Jonathan Ohnn, dublado por Jason Schwartzman, em "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso".

Quem é o vilão do novo 'Um Novo Dia'?

Embora os trailers do filme levem a crer que a vilã é Jean Grey, vivida por Sadie Sink, o verdadeiro vilão de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" é o Departamento de Controle de Danos, liderado por Bill Metzger.

Apesar disso, Escorpião, os ninjas do Tentáculo, Lápide, Bumerangue e Tarântula também aparecem na história, mas em papéis pontuais.

Os cinco melhores vilões de 'Homem-Aranha', segundo o The Hollywood Reporter

O The Hollywood Reporter analisou, vilão por vilão, quais eram os melhores e quais figuravam entre os piores de todos os filmes do Homem-Aranha. Confira os escolhidos como cinco melhores, segundo o jornal:

1. Duende Verde

Interpretado por Willem Dafoe em "Homem-Aranha", Norman Osborn ocupa o primeiro lugar da lista do The Hollywood Reporter. O personagem é apresentado como um empresário e cientista que, após um experimento malsucedido, desenvolve uma segunda personalidade e se transforma no Duende Verde.

A atuação de Dafoe ajudou a estabelecer o tom dos vilões da primeira trilogia de Tobey Maguire. A combinação entre a ameaça física do personagem e o conflito psicológico de Norman com seu próprio alter ego fez do Duende Verde um dos antagonistas mais lembrados da franquia. Dafoe ainda retornou ao papel em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", quase duas décadas depois de sua estreia.

2. Doutor Octopus

Alfred Molina aparece na segunda posição com Otto Octavius, o Doctor Octopus de "Homem-Aranha 2". O cientista começa a história tentando desenvolver uma nova fonte de energia e acaba conectado aos quatro braços mecânicos utilizados em seu experimento.

O que diferencia Octavius é a relação entre sua identidade como cientista e sua transformação em vilão. O personagem mantém parte de seus objetivos originais mesmo depois do acidente, criando um conflito entre suas ambições e as consequências de suas escolhas. Molina também voltou a interpretar Otto em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".

3. Mysterio

Quentin Beck, vivido por Jake Gyllenhaal em "Homem-Aranha: Longe de Casa", aparece em terceiro lugar. Inicialmente apresentado como um herói vindo de outra dimensão, Mysterio conquista a confiança de Peter Parker antes de revelar que sua suposta origem e seus poderes fazem parte de uma elaborada encenação.

O personagem utiliza drones, efeitos visuais e tecnologia de realidade aumentada para criar ameaças e manipular a percepção das pessoas. A estratégia também permite que o filme explore a própria dificuldade de Peter em distinguir realidade e ilusão. Ao final, Mysterio deixa uma das consequências mais importantes para a trajetória do personagem ao revelar publicamente a identidade do Homem-Aranha.

4. Abutre

Adrian Toomes, interpretado por Michael Keaton em "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", ocupa a quarta posição. O personagem começa como empresário do setor de demolição e passa a utilizar tecnologia alienígena recuperada após a batalha de Nova York para construir armas e equipamentos.

O conflito ganha uma dimensão pessoal quando Peter descobre que Toomes é o pai de Liz, sua colega de escola. A proximidade entre o vilão e o círculo social de Peter cria uma situação particularmente complicada para o protagonista, que precisa enfrentar Abutre enquanto tenta manter sua vida adolescente funcionando.

5. Homem-Areia

Flint Marko, interpretado por Thomas Haden Church em "Homem-Aranha 3", fecha o top 5 do The Hollywood Reporter. Depois de um acidente envolvendo uma máquina experimental, o criminoso passa a conseguir transformar o próprio corpo em areia e controlar sua forma.

A história de Marko também está ligada à tentativa de conseguir dinheiro para ajudar sua filha. Essa motivação acrescenta uma camada pessoal ao personagem e influencia suas decisões ao longo do filme. Church voltou ao papel em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", que reuniu personagens de diferentes fases do cinema do Homem-Aranha.