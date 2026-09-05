Quem enfrentou o Homem-Aranha no cinema? Veja todos os vilões e o ranking de melhores

'Homem-Aranha': seleção passa pelas trilogias de Tobey Maguire e Andrew Garfield, pelo MCU e pelas animações protagonizadas por Miles Morales (Marvel/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 04h01.
O Homem-Aranha já enfrentou vilões de todos os tipos no cinema ao longo de mais de duas décadas. Desde a estreia de Tobey Maguire em "Homem-Aranha", em 2002, o personagem ganhou três grandes versões em filmes live-action, interpretadas por Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, além de protagonizar as animações de Miles Morales.
Ao todo, são onze filmes de animação ou live-action já lançados com o Homem-Aranha como protagonista. A franquia também levou diferentes versões dos mesmos personagens para as telas, como Duende Verde, Doutor Octopus, Electro e Homem-Areia.
Essa variedade ajudou a construir uma das galerias de vilões mais extensas dos filmes de super-heróis. Alguns nasceram de experimentos científicos, outros chegaram movidos por vingança, dinheiro ou ambição, enquanto personagens como Mysterio e Spot transformaram a própria realidade ao redor de Peter Parker e Miles Morales.
Para acompanhar essa trajetória, a lista abaixo coloca os personagens em ordem cronológica, de acordo com a aparição nos filmes:
Embora os trailers do filme levem a crer que a vilã é Jean Grey, vivida por Sadie Sink, o verdadeiro vilão de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" é o Departamento de Controle de Danos, liderado por Bill Metzger.
Apesar disso, Escorpião, os ninjas do Tentáculo, Lápide, Bumerangue e Tarântula também aparecem na história, mas em papéis pontuais.
O The Hollywood Reporter analisou, vilão por vilão, quais eram os melhores e quais figuravam entre os piores de todos os filmes do Homem-Aranha. Confira os escolhidos como cinco melhores, segundo o jornal:
Interpretado por Willem Dafoe em "Homem-Aranha", Norman Osborn ocupa o primeiro lugar da lista do The Hollywood Reporter. O personagem é apresentado como um empresário e cientista que, após um experimento malsucedido, desenvolve uma segunda personalidade e se transforma no Duende Verde.
A atuação de Dafoe ajudou a estabelecer o tom dos vilões da primeira trilogia de Tobey Maguire. A combinação entre a ameaça física do personagem e o conflito psicológico de Norman com seu próprio alter ego fez do Duende Verde um dos antagonistas mais lembrados da franquia. Dafoe ainda retornou ao papel em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", quase duas décadas depois de sua estreia.
Alfred Molina aparece na segunda posição com Otto Octavius, o Doctor Octopus de "Homem-Aranha 2". O cientista começa a história tentando desenvolver uma nova fonte de energia e acaba conectado aos quatro braços mecânicos utilizados em seu experimento.
O que diferencia Octavius é a relação entre sua identidade como cientista e sua transformação em vilão. O personagem mantém parte de seus objetivos originais mesmo depois do acidente, criando um conflito entre suas ambições e as consequências de suas escolhas. Molina também voltou a interpretar Otto em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".
Quentin Beck, vivido por Jake Gyllenhaal em "Homem-Aranha: Longe de Casa", aparece em terceiro lugar. Inicialmente apresentado como um herói vindo de outra dimensão, Mysterio conquista a confiança de Peter Parker antes de revelar que sua suposta origem e seus poderes fazem parte de uma elaborada encenação.
O personagem utiliza drones, efeitos visuais e tecnologia de realidade aumentada para criar ameaças e manipular a percepção das pessoas. A estratégia também permite que o filme explore a própria dificuldade de Peter em distinguir realidade e ilusão. Ao final, Mysterio deixa uma das consequências mais importantes para a trajetória do personagem ao revelar publicamente a identidade do Homem-Aranha.
Adrian Toomes, interpretado por Michael Keaton em "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", ocupa a quarta posição. O personagem começa como empresário do setor de demolição e passa a utilizar tecnologia alienígena recuperada após a batalha de Nova York para construir armas e equipamentos.
O conflito ganha uma dimensão pessoal quando Peter descobre que Toomes é o pai de Liz, sua colega de escola. A proximidade entre o vilão e o círculo social de Peter cria uma situação particularmente complicada para o protagonista, que precisa enfrentar Abutre enquanto tenta manter sua vida adolescente funcionando.
Flint Marko, interpretado por Thomas Haden Church em "Homem-Aranha 3", fecha o top 5 do The Hollywood Reporter. Depois de um acidente envolvendo uma máquina experimental, o criminoso passa a conseguir transformar o próprio corpo em areia e controlar sua forma.
A história de Marko também está ligada à tentativa de conseguir dinheiro para ajudar sua filha. Essa motivação acrescenta uma camada pessoal ao personagem e influencia suas decisões ao longo do filme. Church voltou ao papel em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", que reuniu personagens de diferentes fases do cinema do Homem-Aranha.