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Após jejum de 30 anos, este ator é a aposta de Hollywood para o Oscar de Melhor Ator de 2027

John Malkovich ator é apontado como um dos principais nomes da temporada de premiações por sua atuação em 'Wild Horse Nine'

John Malkovich: o ator é um dos principais nomes a emergir na atual temporada de mostras de cinema como candidato ao Oscar de Melhor Ator em 2027 (AFP)

John Malkovich: o ator é um dos principais nomes a emergir na atual temporada de mostras de cinema como candidato ao Oscar de Melhor Ator em 2027 (AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09h34.

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John Malkovich pode estar prestes a voltar à disputa pelo Oscar mais de três décadas depois de suas últimas indicações. O ator é apontado como um dos principais nomes da temporada de premiações por sua atuação em “Wild Horse Nine”, novo filme de Martin McDonagh.

A produção estreou na competição do Festival de Veneza, onde recebeu 13 minutos de aplausos, e também foi exibida no Telluride Film Festival. O longa é uma comédia de humor ácido ambientada nos dias que antecederam o golpe de Estado no Chile, em 1973.

Malkovich interpreta um dos protagonistas de “Wild Horse Nine” ao lado de Sam Rockwell. Embora o filme tenha um elenco formado por nomes como Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey e a chilena Mariana Di Girolamo, a atuação de Malkovich é a que vem gerando o maior burburinho para a temporada de prêmios.

A Variety destaca que o ator tem características que podem favorecer a recepção da Academia, como sua precisão teatral, humor seco e capacidade de transformar até falas estranhas em momentos marcantes.

O filme também reúne Malkovich a Martin McDonagh, diretor de “Três Anúncios para um Crime” e “Os Banshees de Inisherin”, dois trabalhos que tiveram forte presença no Oscar.

A corrida do Oscar 2027

A Variety considera que o filme tem potencial para entrar na disputa pelo Oscar, embora ressalte que a temporada será concorrida e que a presença em festivais não garante uma indicação.

Além da atuação de Malkovich, Sam Rockwell pode disputar a categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Segundo a publicação, fontes indicam que ele será colocado nessa categoria durante a campanha.

Steve Buscemi também pode ganhar espaço na disputa, enquanto Mariana Di Girolamo surge como possibilidade na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

A produção ainda pode aparecer nas conversas sobre Melhor Filme, Roteiro e outras categorias.

Para a Variety, Malkovich não precisa ser redescoberto pela Academia. O ator já tem um histórico reconhecido e duas indicações anteriores. O que “Wild Horse Nine” pode fazer é recolocá-lo no centro da conversa sobre premiações depois de mais de 30 anos.

Ainda assim, o desempenho do filme na temporada será decisivo. A publicação destaca que a Academia costuma oscilar em relação a comédias mais difíceis e que o tom político da produção, ambientada em torno do golpe chileno de 1973, também pode influenciar a recepção entre os votantes.

Quando John Malkovich foi indicado ao Oscar?

John Malkovich tem duas indicações ao Oscar, ambas na categoria de Melhor Ator Coadjuvante.

A primeira aconteceu por “Places in the Heart”, em 1984. A segunda veio por “In the Line of Fire”, em 1993. O ator perdeu nas duas ocasiões.

Desde então, Malkovich passou mais de três décadas trabalhando no cinema, na televisão e no teatro, mas não voltou a ser indicado pela Academia.

Sobre o que é 'Wild Horse Nine'?

“Wild Horse Nine” acompanha dois agentes da CIA enviados à Ilha de Páscoa durante os dias de tensão que antecederam o golpe de Estado chileno de 1973.

A partir dessa situação, o filme transforma o contexto histórico em uma comédia de humor ácido, explorando uma narrativa marcada pelo absurdo.

Além de Malkovich e Rockwell, o elenco inclui Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey e Mariana Di Girolamo.

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