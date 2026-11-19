'Jogos Vorazes': com 2 horas e 38 minutos de duração, "Amanhecer na Colheita" é o filme mais longo da franquia (Cindy Ord/WireImage/Getty Images)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 12h29.
"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" é o sexto filme da franquia, que estreia em 19 de novembro no Brasil. O longa, com 2h38, mostra Haymitch Abernathy aos 16 anos durante sua participação no 2º Massacre Quaternário. Dirigido por Francis Lawrence, o filme explora a rebeldia do protagonista na arena contra os Idealizadores e o presidente Snow.
"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 19 de novembro. Esse é o sexto filme da franquia baseada nos livros homônimos de Suzanne Collins.
Dirigido por Francis Lawrence, que também assumiu outros filmes da franquia, "Amanhecer na Colheita" acompanha a juventude de Haymitch Abernathy, aos 16 anos, durante sua participação no 2º Massacre Quaternário.
Nos filmes originais, o personagem é interpretado por Woody Harrelson. No novo longa, Joseph Zada assume o papel.
"Amanhecer na Colheita" será o longa-metragem mais longo da franquia de Jogos Vorazes, com duração oficial de 2 horas e 38 minutos (158 minutos).
Arrancado dos braços de sua mãe e de sua namorada, Haymitch é enviado para a Capital para lutar pela sua sobrevivência ao lado de Louella McCoy, Wyatt Callow e Maysilee Donner. Os 48 tributos entram na arena e, aos poucos, Haymitch percebe que a única forma de ganhar é desafiando a lógica dos Idealizadores. Por conta disso, ele se torna o alvo direto do ódio do Presidente Snow e o seu ato de rebeldia pode custar caro.
Joseph Zada interpreta o protagonista Haymitch Abernathy. O elenco também reúne Elle Fanning, como Effie Trinket; McKenna Grace, como Maysilee Donner; Maya Hawke, como Wiress; e Ben Wang, no papel de Wyatt Callow.
Entre os personagens mais velhos, Ralph Fiennes assume o papel do presidente Snow, enquanto Kieran Culkin interpreta Caesar Flickerman e Jesse Plemons vive Plutarch Heavensbee.
Também estão no elenco Glenn Close, como Drusilla Sickle; Scot Greenan, como Burdock Everdeen; Grace Ackary, como Astric March; Melody Chikakane Brown, como Meeney; e Jefferson White, como Sr. McCoy.
"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreia nos cinemas brasileiros na quinta-feira, 19 de novembro.
O filme tem duração oficial de 2 horas e 38 minutos, ou 158 minutos. É o longa-metragem mais longo da franquia Jogos Vorazes.
O filme acompanha Haymitch Abernathy aos 16 anos, durante sua participação no 2º Massacre Quaternário. Na arena, Haymitch percebe que precisa desafiar a lógica dos Idealizadores para vencer e se torna alvo do presidente Snow.
Joseph Zada interpreta o protagonista Haymitch Abernathy. O elenco também inclui McKenna Grace como Maysilee Donner e Ben Wang como Wyatt Callow.
Ralph Fiennes interpreta o presidente Snow. Entre os outros personagens mais velhos, Kieran Culkin vive Caesar Flickerman e Jesse Plemons interpreta Plutarch Heavensbee.
Francis Lawrence dirigiu "Amanhecer na Colheita". O diretor também assumiu outros filmes da franquia.
Glossário
O que é Massacre Quaternário?
É a designação dos jogos da fome realizados pela Capital, onde jovens são forçados a lutar até a morte em uma arena.