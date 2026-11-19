Jensen Ackles e Aya Cash estão confirmados na CCXP 2026. Os atores de The Boys virão ao Brasil para apresentar Vought Rising, série derivada da produção do Prime Video. A participação dos dois está marcada para 5 de dezembro, sábado, em São Paulo.

A confirmação foi divulgada pelo Prime Video nas redes sociais nesta quinta-feira, 19. Ackles e Cash retornarão aos papéis de Soldier Boy e Stormfront na nova produção, que contará a história da empresa Vought antes dos acontecimentos de The Boys.

A CCXP 2026 acontece entre 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo. O horário da apresentação dos atores ainda não foi informado no anúncio compartilhado pela plataforma.

O que é Vought Rising, nova série de The Boys?

Vought Rising é uma série que se passa na década de 1950 e explora as origens da Vought International, empresa responsável pela criação e administração dos super-heróis no universo de The Boys.

A história acompanha os primeiros anos de Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, e de Stormfront, personagem de Aya Cash. Segundo a sinopse divulgada pela Amazon, a produção terá como ponto central um mistério envolvendo assassinatos, enquanto mostra a ascensão da Vought.

Além de apresentar uma fase anterior dos personagens, a série deve aprofundar a história da corporação e sua relação com os super-heróis. A produção faz parte da expansão do universo de The Boys, que também deu origem a Gen V.

Quando estreia Vought Rising?

Vought Rising tem estreia prevista para 2027, exclusivamente no Prime Video. A informação foi confirmada pela Amazon em junho de 2026, mas a plataforma ainda não anunciou o dia ou o mês do lançamento.

A apresentação na CCXP será uma oportunidade para o público brasileiro acompanhar as novidades da série com a presença de seus dois protagonistas.