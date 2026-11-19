Jensen Ackles estará na CCXP 2026 em 5 de dezembro para apresentar Vought Rising, derivado de The Boys. (Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11h27.
Última atualização em 19 de novembro de 2026 às 11h47.
Jensen Ackles e Aya Cash, atores de The Boys, foram confirmados para a CCXP 2026 para apresentar Vought Rising, uma nova série derivada que explora as origens da empresa Vought International na década de 1950. O evento ocorrerá em São Paulo entre 3 e 6 de dezembro de 2026. A série está prevista para estrear em 2027 no Prime Video.
Jensen Ackles e Aya Cash estão confirmados na CCXP 2026. Os atores de The Boys virão ao Brasil para apresentar Vought Rising, série derivada da produção do Prime Video. A participação dos dois está marcada para 5 de dezembro, sábado, em São Paulo.
A confirmação foi divulgada pelo Prime Video nas redes sociais nesta quinta-feira, 19. Ackles e Cash retornarão aos papéis de Soldier Boy e Stormfront na nova produção, que contará a história da empresa Vought antes dos acontecimentos de The Boys.
A CCXP 2026 acontece entre 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo. O horário da apresentação dos atores ainda não foi informado no anúncio compartilhado pela plataforma.
Vought Rising é uma série que se passa na década de 1950 e explora as origens da Vought International, empresa responsável pela criação e administração dos super-heróis no universo de The Boys.
A história acompanha os primeiros anos de Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, e de Stormfront, personagem de Aya Cash. Segundo a sinopse divulgada pela Amazon, a produção terá como ponto central um mistério envolvendo assassinatos, enquanto mostra a ascensão da Vought.
Além de apresentar uma fase anterior dos personagens, a série deve aprofundar a história da corporação e sua relação com os super-heróis. A produção faz parte da expansão do universo de The Boys, que também deu origem a Gen V.
Vought Rising tem estreia prevista para 2027, exclusivamente no Prime Video. A informação foi confirmada pela Amazon em junho de 2026, mas a plataforma ainda não anunciou o dia ou o mês do lançamento.
A apresentação na CCXP será uma oportunidade para o público brasileiro acompanhar as novidades da série com a presença de seus dois protagonistas.