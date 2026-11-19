O lançamento de GTA 6 virou um evento cultural e um fenômeno midiático. E é claro que se um assunto está mobilizando as conversas gerais, muitas marcas aproveitarão para surfar no tema. A expectativa em torno da nova edição da franquia da Rockstar Games abriu espaço para uma série de ações promovidas por empresas de segmentos variados, de bancos a redes de fast-food.

O game foi liberado nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 e Xbox Series XS, mais de uma década depois de GTA 5. Ambientado na fictícia de Vice City, o jogo chegou ao lançamento global com aproximadamente 17,07 milhões de unidades digitais vendidas, segundo dados da Sensor Tower. A projeção é que as vendas já somam US$ 1,65 bilhão.

No Brasil, algumas empresas apostaram em experiências presenciais e mecânicas promocionais para entrar na conversa. A Vivo, por exemplo, encontrou uma oportunidade dentro do próprio universo do jogo. Na ação "The Last Mission", desenvolvida pela Africa Creative, a operadora permitiu que jogadores convertessem créditos acumulados em GTA 6 em dinheiro real, depositado na carteira digital Vivo Pay.

Já a TIM apostou em uma experiência presencial para marcar a estreia do jogo. Na loja conceito da operadora, na rua Oscar Freire, em São Paulo, a empresa reuniu os creators João Dias, Malena e Gabriel Peixinho para jogar GTA 6 pela primeira vez, em uma transmissão ao vivo na virada do dia 18 para 19. A programação continua ao longo do dia, com encontro de fãs e uma live de Gaules, Liminha e BT0.

Missão: fazer os gamers se alimentarem

O hype de GTA 6 também virou oportunidade para empresas de alimentação se aproximarem dos jogadores. A Pizza Hut criou o FDS 6, um game em pixel art no qual os participantes precisam superar obstáculos inspirados em situações cotidianas, como reuniões, trânsito e tarefas domésticas. Ao completar as missões, eles recebem cupons para comprar pizzas pelo aplicativo ou em lojas físicas da rede. A experiência ficou disponível entre 16 e 18 de novembro, na contagem regressiva para a estreia do jogo.

Já a rede de hamburguerias Patties decidiu brincar com uma das expectativas em torno da estreia: a possibilidade de jogadores faltarem ao trabalho para aproveitar o lançamento. A marca anunciou a distribuição de 400 atestados simbólicos de folga em cinco unidades, nos dias 18 e 19 de novembro. A proposta também transforma os restaurantes em pontos de encontro para fãs da franquia.

Vice City em todo lugar

A Kabum! levou o universo de GTA para a Avenida Paulista, em São Paulo. Na véspera do lançamento, a empresa transformou um espaço da Galeria Magalu em Kabum! City, com arena para jogar títulos anteriores da franquia, atores caracterizados como personagens, distribuição de brindes temáticos e entrada gratuita.

Já em Miami, cidade que inspirou Vice City, o Miami Heat, time da NBA, fechou uma colaboração com a Rockstar Games e transformou uma partida contra o Milwaukee Bucks, na quarta-feira, 18, em uma experiência temática. A quadra recebeu identidade visual inspirada no jogo, enquanto os jogadores entraram em campo com uniformes especiais desenvolvidos em parceria com a Nike e a Cactus Jack, marca de Travis Scott.

De funeral fictício a folga remunerada

Fora do Brasil, algumas marcas encontraram maneiras ainda mais inusitadas de participar da conversa. Na Austrália, o KFC criou uma personagem fictícia chamada Ann Alibi e organizou um funeral para ela no dia da estreia do game. O nome da personagem brinca com a palavra álibi (alibi, em inglês), e com o que seria "uma desculpa perfeita" para quem quiser faltar ao trabalho para jogar. Quem comparecer à cerimônia ainda poderá ganhar uma refeição gratuita.

A Logitech, por sua vez, criou o Logi Game Day, e realmente concedeu um dia de folga remunerada aos funcionários para jogarem GTA 6. A medida também foi adotada pelas equipes no Brasil.