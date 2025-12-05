Novo filme de George Clooney e Adam Sandler estreia na Netflix

Nesta sexta-feira, 5, o filme "Jay Kelly", estrelado por George Clooney e Adam Sandler, estreou na Netflix. O longa já havia sido exibido já havia sido exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em outubro.

O filme acompanha Jay Kelly, um ator de cinema famoso em decadência interpretado por Clooney, e seu empresário Ron (Adam Sandler), em uma jornada pela Europa após abandonar a gravação do próximo filme ao receber a notícia da morte de um diretor, seu antigo amigo.

Ao contrário do formato cômico pelo o qual Sandler ficou conhecido, "Jay Kelly" carrega um drama real. Ao longo da viagem, os dois são forçados a confrontar as escolhas que fizeram, os relacionamentos com seus entes queridos e o legado que deixarão para trás.

Filme foi inspirado da vida de Clooney?

No Festival de Cinema de Londres, em outubro, George Clooney foi questionado sobre o quanto sua experiência pessoal influenciou o desenvolvimento do personagem. "Certamente há elementos sobre a experiência que tive, mas não muitos arrependimentos, o que eu acho que é 'graças a Deus'", respondeu Clooney, de 64 anos.

"É pessoal, mas não sou tão infeliz quanto aquele cara. Tenho uma família que amo e filhos que acho que ainda me amam. Eles têm oito anos, há tempo para fazer besteira. E tenho amigos que não são pagos", disse.

Como assistir ao filme 'Jay Kelly'?

Dirigido por Noah Baumbach, que co-escreveu o roteiro com a atriz Emily Mortimer, "Jay Kelly" já está disponível na Netflix.

Veja o trailer: