'Deadpool' vai voltar aos cinemas, confirma Ryan Reynolds

O futuro de Deadpool no Universo Cinematográfico da Marvel já começou a ganhar forma. Ryan Reynolds confirmou que trabalha em um novo filme do personagem e adiantou que o próximo projeto seguirá uma direção diferente da vista nos longas anteriores.

Personagem terá uma nova função?

Durante um painel do Fanatics Fest 2026, Reynolds contou que o roteiro ainda está em desenvolvimento, mas não revelou se seria em "Deadpool 4" ou se ele participaria de um possível novo filme dos "X-Men" dentro do Universo Cinematográfico da Marvel.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, em 2024, o ator afirmou que não imaginava um quarto longa centrado exclusivamente no personagem. Na ocasião, explicou que o personagem funciona melhor quando é colocado sob pressão e desafiado por circunstâncias extremas, acrescentando que repetir a mesma fórmula em um quarto filme solo poderia soar repetitivo.

Ryan Reynolds announces at Fanatics Fest that there will be another Deadpool film!⚔️

(🎥 hobbynonsense IG) pic.twitter.com/P96bOw6ESK — Kennedy Ryan Reynolds fan❤️ (@ilyryanreynolds) July 19, 2026

Como a franquia 'Deadpool' se tornou um fenômeno

A trajetória de "Deadpool" nos cinemas começou em 2016 com o primeiro filme solo, que apresentou uma versão fiel do anti-herói dos quadrinhos. A produção arrecadou cerca de US$ 782 milhões no mundo e se tornou um fenômeno de bilheteria, estabelecendo um novo padrão para adaptações de super-heróis com classificação para maiores de 18 anos.

Dois anos depois, "Deadpool 2" expandiu o universo do personagem ao introduzir figuras como Cable, vivido por Josh Brolin, e Domino, interpretada por Zazie Beetz. O filme arrecadou mais de US$ 785 milhões mundialmente e consolidou "Deadpool" como uma das propriedades mais bem-sucedidas da antiga 20th Century Fox.

Já em 2024, "Deadpool & Wolverine" marcou a estreia oficial do Mercenário Tagarela e de Wolverine no Universo Cinematográfico da Marvel. O longa, que reuniu Ryan Reynolds e Hugh Jackman, arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão em todo o mundo e se tornou a maior bilheteria da história entre os filmes com classificação indicativa para maiores de 18 anos, superando o recorde anterior de "Coringa" (2019).

'Deadpool' estará em 'Doutor Destino'

Antes de um novo filme solo, Deadpool deve voltar às telas em um dos maiores eventos da Marvel. Segundo o The Hollywood Reporter, o personagem está confirmado em "Vingadores: Doutor Destino". Ele se juntará a uma série de outros heróis, incluindo Capitão América, Thor, o Quarteto Fantástico, os Novos Vingadores, Shang-Chi e muitos mais.

"Vingadores: Doutor Destino", que marca o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU, juntamente com Chris Evans e Chris Hemsworth, tem estreia prevista para 17 de dezembro.