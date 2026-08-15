Matthew McConaughey revela como ajudou a polícia a encontrar um assassino

Antes de estrear no cinema, o ator Matthew McConaughey participou de um programa de televisão que ajudou a polícia a localizar um assassino foragido. Ele relembrou o caso durante o festival Filmland, realizado em Little Rock, no Arkansas, nos Estados Unidos.

Em sua primeira aparição na TV, McConaughey interpretou Larry Dean Dickens em uma reconstituição exibida pelo programa “Unsolved Mysteries” em 2 de dezembro de 1992.

Dickens era um fuzileiro naval que, em agosto de 1978, confrontou Edward Harold Bell por praticar um ato obsceno diante de crianças em Pasadena, no Texas. Bell matou Dickens durante o confronto e fugiu para o México e a América Central, onde permaneceu foragido por 14 anos.

Após a exibição de “Unsolved Mysteries”, telespectadores reconheceram Bell. Uma operação conjunta do FBI e da polícia do Panamá levou à prisão do criminoso na Cidade do Panamá, em 14 de fevereiro de 1993.

Bell admitiu ter cometido 11 assassinatos, mas foi condenado apenas pela morte de Dickens. Ele morreu em uma prisão do Texas em 2019, aos 79 anos.

“Vou me gabar um pouco. Aquele episódio de ‘Unsolved Mysteries’ que eu fiz? Pegaram o sujeito semanas depois por causa do meu trabalho”, afirmou McConaughey.

Matthew McConaughey retorna ao cinema

McConaughey contou a história durante uma conversa com o cineasta Jeff Nichols, que o dirigiu em “Amor Bandido”. No festival, o ator recebeu o prêmio Legend & Groundbreaker, concedido pela Variety, e participou de uma sessão de seu novo filme, “The Rivals of Amziah King”.

Dirigida por Andrew Patterson, a produção é o primeiro filme rodado por McConaughey em cinco anos. Na trama, ele interpreta um apicultor que acaba envolvido em um plano criminoso.