Atriz já expulsou namorado por causa de 'Super Mario Galaxy' e agora estará no filme

A atriz Brie Larson foi confirmada como a voz de Rosalina na adaptação cinematográfica de Super Mario Galaxy, prevista para estrear em 3 de abril de 2026. A escolha marca uma coincidência curiosa: anos antes de ser escalada, a artista contou que o jogo já foi motivo de uma discussão pessoal.

Em um vídeo publicado há cerca de cinco anos, no início de seu canal no YouTube, Larson relembrou que, durante uma partida do game, acabou se desentendendo com o então namorado, que teria comentado que ela estava “levando o jogo a sério demais”. A atriz contou que, na ocasião, pediu que ele deixasse sua casa, afirmando que estava determinada a concluir a última fase.

Fã de longa data da Nintendo

Brie Larson mantém uma relação próxima com o universo dos games da Nintendo e já declarou diversas vezes ser fã de suas principais franquias. Em publicações anteriores, chegou a aparecer vestida como Samus Aran, protagonista da série Metroid, o que gerou pedidos de fãs para que interpretasse a personagem em uma adaptação live-action.

Em Super Mario Galaxy – O Filme, Larson dividirá o elenco de vozes com Jack Black, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Benny Safdie, uma das novas adições à produção. A animação faz parte da expansão do universo cinematográfico de Mario, após o sucesso global do primeiro longa lançado em 2023.