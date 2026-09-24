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Disney+ amplia benefícios para assinantes que visitam o Walt Disney World

Assinantes do Disney+ que comprarem o Ticket Mágico de 4 Dias, 4 Parques terão acesso incluído à opção Parques Aquáticos e Esportes

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17h03.

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RESUMO ＋

A plataforma de streaming Disney+ anunciou nesta quinta-feira, 24, que assinantes elegíveis da América Latina terão acesso à opção Parques Aquáticos e Esportes ao comprar o Ticket Mágico de 4 Dias, 4 Parques do complexo Walt Disney World Resort. O benefício inclui até quatro visitas a experiências selecionadas e integra a expansão do programa Disney+ Benefícios.

O Disney+ anunciou nesta quinta-feira, 24, uma nova vantagem para assinantes elegíveis da América Latina que planejam visitar o Walt Disney World Resort.

A partir da compra do Ticket Mágico de 4 Dias, 4 Parques, os clientes da plataforma terão incluída a opção Parques Aquáticos e Esportes, que permite acesso a experiências recreativas, atividades esportivas e atrações aquáticas durante a viagem.

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O ingresso oferece a possibilidade de conhecer quatro parques temáticos do complexo: Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom Theme Park, com a visita a um parque diferente por dia. Com a inclusão da opção adicional, os assinantes elegíveis poderão realizar até quatro visitas a experiências selecionadas de parques aquáticos, esportes e recreação durante a estadia.

A iniciativa faz parte da expansão do Disney+ Benefícios, programa que conecta assinantes da plataforma a ofertas e experiências associadas ao universo Disney, ampliando as possibilidades de interação com a marca para além do serviço de streaming.

Disney+ Benefícios foi criado para agregar ainda mais valor à assinatura e conectar nossos consumidores a mais momentos Disney. Este novo benefício oferece aos assinantes do Disney+ mais uma forma de ampliar a experiência Disney para além das telas e aproveitar ainda mais possibilidades durante uma viagem ao Walt Disney World”, afirma Juliana Oliveira, vice-presidente de Direct-to-Consumer da The Walt Disney Company Brasil.

Segundo a empresa, a oferta combina duas frentes da experiência Disney: o acesso a histórias e conteúdos disponíveis no Disney+ e as atividades presenciais oferecidas pelo Walt Disney World.

O que é o Disney+ Benefícios?

O Disney+ Benefícios é o programa de vantagens para assinantes do Disney+ que reúne ofertas e experiências especiais de diferentes marcas e parceiros. A iniciativa amplia a proposta de valor da assinatura e cria novas formas de conexão entre consumidores e o universo Disney, além do conteúdo disponível na plataforma.

'Perguntas frequentes'

Qual é a nova vantagem do Disney+ para visitantes do Walt Disney World? ＋

Assinantes elegíveis do Disney+ terão incluída a opção Parques Aquáticos e Esportes ao comprar o Ticket Mágico de 4 Dias, 4 Parques. A oferta permite acesso a experiências recreativas, atividades esportivas e atrações aquáticas durante a viagem.

Quem pode usar o novo benefício do Disney+ no Walt Disney World? ＋

O benefício está disponível para assinantes elegíveis do Disney+ na América Latina que comprarem o Ticket Mágico de 4 Dias, 4 Parques. O texto não informa critérios adicionais de elegibilidade.

Quais parques estão incluídos no Ticket Mágico de 4 Dias, 4 Parques? ＋

O ingresso inclui visitas ao Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom Theme Park. O visitante pode conhecer um parque diferente por dia.

Quantas experiências aquáticas, esportivas e recreativas estão incluídas? ＋

Os assinantes elegíveis poderão fazer até quatro visitas a experiências selecionadas de parques aquáticos, esportes e recreação durante a estadia.

O que é o Disney+ Benefícios? ＋

O Disney+ Benefícios é o programa de vantagens para assinantes da plataforma de streaming Disney+. A iniciativa reúne ofertas e experiências especiais de marcas e parceiros para ampliar a conexão dos consumidores com o universo Disney além dos conteúdos da plataforma.

Por que o Disney+ lançou esse benefício para o Walt Disney World? ＋

Segundo Juliana Oliveira, vice-presidente de Direct-to-Consumer da The Walt Disney Company Brasil, a oferta busca agregar valor à assinatura e ampliar a experiência Disney para além das telas durante uma viagem ao Walt Disney World.

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