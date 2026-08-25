Sabrina Carpenter irá concorrer contra ela mesma no Grammy?

Até o momento, Sabrina Carpenter recebeu apenas duas nominações para o Grammy em sua carreira, em 2025 e 2026. Em ambas ocasiões, a cantora acumulou múltiplas indicações e se destacou como um dos grandes nomes da noite.

Nas suas duas vezes concorrendo, Sabrina disputou meia dúzia de categorias, acumulando um total de 12 indicações ao Grammy. Entre elas, foram duas vitórias.

Enquanto a cantora não tem tanto material elegível para a competição de 2027, é esperado que seu nome apareça entre os principais indicados da noite por meio de singles e uma categoria inédita em sua trajetória.

Melhor Performance de Dupla ou Grupo Pop

2027 pode ser o ano em que Sabrina Carpenter irá conquistar sua primeira indicação na categoria de Melhor Performance de Dupla ou Grupo Pop. O prêmio é para performances pop de dois ou mais artistas solo que colaboram entre si, bem como de grupos e duplas.

A cantora nunca competiu nesta categoria antes, mas, ao longo do atual período de elegibilidade, Sabrina lançou colaborações com duas estrelas difíceis de ignorar. Confira quais são as possíveis indicações de Carpenter:

"The Life of a Showgirl"

Sabrina faz uma participação especial na faixa-título do álbum mais recente de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl". A faixa não foi considerada um single, mas fez sucesso entre o público online.

A parceria com Taylor Swift pode chamar a atenção dos membros da Recording Academy e garantir o terceiro Grammy de Sabrina Carpenter, considerando que a veterana será um dos principais nomes da premiação no próximo ano.

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"Bring Your Love"

A segunda, e mais recente, parceria de Carpenter é com outra veterana do mundo pop. "Bring Your Love" foi single do álbum "Confessions II" de Madonna.

Madonna, assim como Taylor, deve ser um nome de destaque para a cerimônia de 2027. O novo álbum foi aclamado pela crítica e pelo público geral; no entanto, a "Rainha do Pop" deve investir em categorias de dance e música eletrônica, nas quais o álbum pode ser considerado mais forte.

“Bring Your Love”, apesar disso, está mais próxima do pop e é considerada a colaboração destaque do álbum, tornando a categoria de Melhor Performance de Dupla ou Grupo Pop o destino mais lógico para a dupla.

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Sabrina versus Sabrina

As colaborações podem colocar Sabrina Carpenter em uma posição incomum, mas vantajosa. Tanto "The Life of a Showgirl" quanto "Bring Your Love" podem receber indicações. Caso isso aconteça, a jovem se tornaria uma das poucas artistas a ter duas chances de conquistar seu primeiro troféu nessa categoria no mesmo ano.

Essa vantagem pode jogar a seu favor, ou não, já que Sabrina corre o risco de dividir o apoio dos votantes entre as duas colaborações, dificultando a vitória de qualquer uma delas. Também é possível que os responsáveis ​​pela escolha dos vencedores do Grammy optem por apenas uma das duas faixas no momento da definição das indicações ao prêmio.