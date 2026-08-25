O relógio inspirado em Christopher Nolan que virou um clássico

O Hamilton Khaki Field Murph nasceu como um adereço de cinema e, mais de uma década depois, ocupa um lugar fixo no catálogo da marca suíça. O relógio foi desenvolvido em 2014 para Interstelar, filme de Christopher Nolan em que o astronauta interpretado por Matthew McConaughey deixa o objeto de herança para a filha, personagem que dá nome ao modelo. A versão comercial só chegou às lojas em 2019, depois de um volume alto de pedidos de fãs que queriam reproduzir a peça vista na tela. Desde então, o Murph se firmou como um dos relógios de entrada mais recomendados dentro do universo de colecionadores, especialmente entre quem está montando a primeira coleção.

O modelo integra a linha Khaki Field, uma das mais antigas da Hamilton e historicamente ligada a relógios militares usados por forças armadas dos Estados Unidos entre as décadas de 1940 e 1970. A caixa em aço inoxidável está disponível em duas medidas, 38 mm e 42 mm, com espessura de cerca de 11 milímetros e resistência à água de 100 metros.

O movimento é o calibre automático H-10, baseado em mecanismo ETA, com reserva de marcha de 80 horas e frequência de 21.600 alternâncias por hora, visível através do fundo de caixa transparente. Os preços variam de US$ 895 a US$ 945, dependendo da versão e do material da pulseira, o equivalente a uma faixa entre R$ 4.618 e R$ 4.876 na cotação atual.

Detalhes que remetem à trama do filme

Cena de 'Interstelar' com o Hamilton Khaki Field Murph, relógio criado para o filme e lançado comercialmente apenas em 2019 (Reprodução)

O visual do Murph se diferencia do Khaki Field tradicional por um mostrador mais limpo, sem a marcação dupla de 12 e 24 horas presente em outros modelos da linha, e pelos ponteiros em formato catedral, com acabamento que remete a peças de época. Um dos detalhes mais citados por colecionadores é a inscrição discreta da palavra "Eureka" no ponteiro dos segundos, referência a um momento específico da trama de Interstelar. No filme, o relógio funciona como elo entre pai e filha, já que o ponteiro de segundos transmite uma mensagem em código Morse crucial para o desfecho da história.

A escala de preços do Murph fica próxima da do Khaki Field Mecânico, versão de corda manual da mesma coleção, vendida por valores mais baixos, e abaixo da faixa de outras peças suíças com histórico de parceria com produções de cinema. Isso reforça a posição da Hamilton dentro do chamado segmento de entrada do mercado de relojoaria suíça, com peças voltadas a quem busca qualidade de manufatura sem os preços praticados por marcas de luxo tradicionais.

Uma marca com longa relação com o cinema

A Hamilton mantém parcerias com produções de Hollywood desde meados do século passado. A companhia forneceu peças para 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, e desenvolveu um modelo específico para os agentes de Homens de Preto, entre outras aparições em filmes e séries ao longo de décadas. A relação com Nolan segue ativa: a marca lançou uma edição especial vinculada ao filme A Odisseia, inspirada na mitologia grega que dá base à narrativa, mesmo o período retratado sendo muito anterior à invenção do relógio de pulso.

Apesar desse histórico extenso de colaborações, nenhum outro modelo nascido de uma parceria com o cinema alcançou o mesmo grau de reconhecimento independente do Murph. A peça aparece hoje em publicações e vitrines de lojas sem qualquer menção direta ao filme que a originou, e boa parte dos compradores recentes descobre a ligação com Interstelar apenas depois de já ter adquirido o relógio. O modelo circula em versões com mostrador preto e branco, pulseira de couro ou metal, e segue disponível nos dois tamanhos de caixa nas lojas físicas e no site oficial da marca.