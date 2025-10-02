'The Life of a Showgirl': Taylor Swift lança novo album nesta sexta-feira, 3: veja horário

Taylor Swift: saiba quando novo álbum deve ser lançado (Emma McIntyre/TAS24 / Colaborador/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13h03.
A cantora americana Taylor Swift prepara o lançamento de The Life of a Showgirl, seu 12º álbum de estúdio, que será lançado nesta sexta-feira, 3 às 1h (horário de Brasília).
O álbum chega após o sucesso da turnê The Eras Tour, concluída em dezembro de 2024, e é o primeiro desde que Taylor se tornou a proprietária total de seu catálogo musical, uma grande conquista artística e financeira.
A divulgação do novo trabalho de Taylor foi feita no podcast New Heights, do noivo de Swift, o jogador de futebol americano, Travis Kelce.
No programa, ela contou que The Life of a Showgirl foi concebido durante a etapa europeia da turnê mundial em 2024 e é inspirado pela energia elétrica, caótica e dramática dos bastidores da vida de uma artista e é composto por 12 faixas.
(Reprodução/Youtube)
No novo álbum, Taylor Swift retomou parcerias com os produtores renomados Max Martin e Shellback, responsáveis por sucessos em álbuns anteriores como 1989 e Reputation.
Ao contrário de álbuns passados, The Life of a Showgirl não conta com a colaboração de Jack Antonoff. A cantora Sabrina Carpenter participa da faixa-título. O primeiro single, "The Fate of Ophelia", será lançado com um videoclipe no dia 5 de outubro.
