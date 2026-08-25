100 contra 1: Max Verstappen irá participar de desafio de Kart com pilotos amadores

Max Verstappen já deixou claro seu desejo de explorar outros formatos de automobilismo além da Fórmula 1. Agora, o piloto deve enfrentar um dos maiores de sua carreira: uma competição de 100 pilotos contra um.

A notícia foi confirmada pela Red Bull na manhã desta terça-feira, 25. No próximo dia 16 de setembro, Verstappen irá competir contra 100 pilotos de kart, largando do fundo do grid, em um evento transmitido ao vivo pelo Disney+.

Como irá funcionar a competição?

De acordo com as informações divulgadas pela Red Bull, equipe do piloto holandês na Fórmula 1, essa será a maior quantidade de pilotos de kart em pista da história do automobilismo. A competição acontece no circuito de Silverstone, na Inglaterra.

Verstappen será o 101° piloto da competição e irá largar na última posição. O objetivo do piloto é ultrapassar todos e terminar a corrida no lugar mais alto do pódio. Entre os adversários do tetracampeão estarão esportistas de outras modalidades, streamers, personalidades e fãs convidados para participar.

"Nos karts, você aprende todo o básico: largada, defender, ultrapassar. É claro, eu passei um longo período da minha vida no kart, então é sempre legal retornar. O kart é sobre entender a aderência. Eu passei tanto tempo no kart que você pega o jeito bem naturalmente", disse Verstappen.

Um novo desafio

Em preparação ao evento, o piloto francês David Terrien e o piloto de e-sports da Red Bull Sebastian Job participaram de um teste no circuito, com 50 carros na pista de Silverstone. Para Job, Verstappen vai ter uma tarefa complicada ao tentar ultrapassar 100 pilotos, ainda que eles não sejam profissionais.

"Acho que tentar ultrapassar 100 carros vai ser extremamente difícil. Nós fizemos hoje com 50, e mesmo assim foi um desafio conseguir isso no tempo estipulado", relatou o piloto. "Ele tem um grande trabalho pela frente, mas, para a sorte de todos que vão assistir, Verstappen ama um desafio; especialmente um como este, que reforça sua personalidade leve e vontade feroz de vencer."