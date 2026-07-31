O que levou o BTS a boicotar o Grammy 2027? Entenda o protesto do grupo

O BTS, grupo coreano formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, decidiu abrir mão da disputa pelo Grammy 2027 e transformou a maior premiação da música em palco para um debate sobre representatividade.

A escolha do grupo chamou atenção da indústria ao questionar a criação de uma categoria exclusiva para artistas do pop asiático.

A decisão foi anunciada pelos sete integrantes em uma declaração conjunta publicada nas redes sociais na última quarta-feira, 29.

O grupo informou que não inscreverá o álbum "Arirang" nem suas músicas para a próxima edição do Grammy e afirmou que deseja ver sua obra apreciada "pelo que ela é", sem classificações baseadas em idioma ou origem geográfica.

O motivo do protesto

O movimento acontece poucas semanas depois que a Recording Academy anunciou cinco novas categorias para o Grammy 2027. Entre elas está Melhor Performance de Pop Asiático, destinada a gravações de gêneros como K-pop, J-pop e C-pop com uso significativo de idiomas asiáticos.

Para o BTS, essa mudança cria uma divisão que vai na direção oposta da mensagem defendida pelo grupo ao longo da carreira. Na nota divulgada ao público, os artistas afirmam esperar que "a música possa ser ouvida e amada pelo que é, e não dividida por região ou idioma".

Todos os membros do BTS publicaram, em suas redes sociais, uma nota afirmando que não submeteriam suas músicas para o Grammy 2027.

Resposta da Recording Academy

Após o comunicado do grupo, Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy, publicou um pronunciamento oficial e comentou a escolha dos artistas, que rejeitaram participar da premiação em meio ao debate sobre a nova categoria dedicada ao pop asiático.

Harvey Mason Jr. afirmou que recebeu a notícia com tristeza, mas destacou que entende a posição do grupo. "Fico triste em saber que o BTS escolheu não participar do processo do Grammy neste ano, mas, como criador de música, entendo e respeito essa decisão", escreveu o executivo em publicação oficial da Recording Academy.

No pronunciamento, Mason também respondeu às críticas direcionadas às novidades do Grammy. Segundo ele, a iniciativa surgiu para ampliar o reconhecimento aos artistas da Ásia e refletir o crescimento da música pop produzida na região.

O executivo reforçou que a categoria representa uma oportunidade para valorizar mais talentos e explicou que ela não impede nenhum artista de disputar as categorias principais da premiação, como Álbum do Ano, Canção do Ano ou Gravação do Ano.

"Quero esclarecer algo que parece estar se perdendo na conversa. A categoria 'Asian Pop' foi criada para celebrar a profundidade, a diversidade e o extraordinário crescimento da arte pop vinda da Ásia. O espírito dessa nova categoria é dar um destaque dedicado a esses artistas importantes. Mais categorias significam que o trabalho de mais artistas é reconhecido. Nunca é para dividir, mas para ampliar quem é reconhecido pelos nossos 15 mil votantes do Grammy", relatou.

Debate sobre representatividade

A decisão do BTS reacendeu discussões sobre a presença do K-pop no Grammy. Ao longo da carreira, o grupo recebeu cinco indicações, mas nunca conquistou um troféu. Neste ano, a música "Golden", da animação "Guerreiras do K-Pop", entrou para a história por conquistar a primeira vitória de um artista de K-pop na premiação.

O anúncio foi feito poucas semanas antes do encerramento do período de inscrições, marcado para 21 de agosto. Para a 69ª edição do Grammy, a Recording Academy avalia obras lançadas entre 31 de agosto de 2025 e 28 de agosto de 2026.

A Hybe, empresa responsável pelo BTS, esclareceu que a decisão partiu dos próprios integrantes e não representa um boicote institucional da gravadora. Segundo a produtora, a possibilidade de inscrever trabalhos no Grammy continua aberta para qualquer artista ou grupo que deseje participar da premiação.

Em nota, a empresa afirmou que os membros do BTS avaliaram a candidatura até os momentos finais antes do anúncio oficial, mas optaram por ficar de fora. "O grupo tomou essa decisão entendendo que uma postura cautelosa é necessária em prol da indústria da música e do K-pop como um todo", diz o comunicado.

Além da categoria dedicada ao pop asiático, o Grammy 2027 contará com outras quatro novidades: Melhor Música Latina, Melhor Performance Vocal Pop Tradicional, Melhor Colaboração de R&B ou Performance de Dupla/Grupo e Melhor Performance de Álbum Folk.