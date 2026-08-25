Quando termina 'Reacher'? Veja quantos episódios tem a 4ª temporada

A quarta temporada de "Reacher" estreou no dia 12 de agosto com três episódios disponibilizados de uma vez no Amazon Prime Video. Desde então, a plataforma passou a lançar um novo capítulo por semana, sempre às quartas-feiras.

Quantos episódios terá a 4ª temporada?

A quarta temporada de "Reacher" terá oito episódios. Os três primeiros chegaram ao Prime Video em 12 de agosto, enquanto os capítulos seguintes seguem o calendário semanal.

Episódios 1, 2 e 3 : 12 de agosto;

: 12 de agosto; Episódio 4: 19 de agosto;

19 de agosto; Episódio 5: 26 de agosto;

26 de agosto; Episódio 6: 2 de setembro;

Episódio 7: 9 de setembro;

Episódio 8: 16 de setembro.

Sobre o que é a nova temporada?

Na quarta temporada, Jack Reacher se envolve em um novo mistério depois de encontrar uma mulher perturbada no metrô da Filadélfia. O encontro leva o personagem a uma investigação envolvendo um pen drive desaparecido e informações que despertam o interesse de diferentes grupos.

A história adapta "Amanhã Será Outro Dia", 13º livro da série de romances de Lee Child protagonizada por Reacher.

Os primeiros capítulos já colocaram o personagem diante de uma conspiração que envolve agentes do governo, perseguições e uma disputa pelo conteúdo do dispositivo desaparecido.

Série já foi renovada para a 5ª temporada

A história de Jack Reacher já tem futuro garantido. O Prime Video renovou "Reacher" para uma quinta temporada antes mesmo da estreia da quarta.

A próxima fase será baseada em "Make Me", outro livro de Lee Child. Jay Baruchel, que chegou a ser anunciado para a quarta temporada antes de deixar o elenco, também está previsto para retornar na quinta.

E o spin-off de Neagley?

O universo de "Reacher" também vai ganhar uma nova série. "Neagley" será protagonizada por Maria Sten, que retorna como Frances Neagley, antiga integrante da unidade militar de Reacher.

A série derivada terá oito episódios e chegará ao Prime Video após o encerramento da quarta temporada, com os capítulos liberados de uma vez.