Quando termina 'Reacher'? Veja quantos episódios tem a 4ª temporada

'Reacher': nova temporada estreou em agosto e terá oito capítulos ao todo (Reprodução/Prime Video)
Freelancer
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 13h50.
A quarta temporada de "Reacher" estreou no dia 12 de agosto com três episódios disponibilizados de uma vez no Amazon Prime Video. Desde então, a plataforma passou a lançar um novo capítulo por semana, sempre às quartas-feiras.
A quarta temporada de "Reacher" terá oito episódios. Os três primeiros chegaram ao Prime Video em 12 de agosto, enquanto os capítulos seguintes seguem o calendário semanal.
Na quarta temporada, Jack Reacher se envolve em um novo mistério depois de encontrar uma mulher perturbada no metrô da Filadélfia. O encontro leva o personagem a uma investigação envolvendo um pen drive desaparecido e informações que despertam o interesse de diferentes grupos.
A história adapta "Amanhã Será Outro Dia", 13º livro da série de romances de Lee Child protagonizada por Reacher.
Os primeiros capítulos já colocaram o personagem diante de uma conspiração que envolve agentes do governo, perseguições e uma disputa pelo conteúdo do dispositivo desaparecido.
A história de Jack Reacher já tem futuro garantido. O Prime Video renovou "Reacher" para uma quinta temporada antes mesmo da estreia da quarta.
A próxima fase será baseada em "Make Me", outro livro de Lee Child. Jay Baruchel, que chegou a ser anunciado para a quarta temporada antes de deixar o elenco, também está previsto para retornar na quinta.
O universo de "Reacher" também vai ganhar uma nova série. "Neagley" será protagonizada por Maria Sten, que retorna como Frances Neagley, antiga integrante da unidade militar de Reacher.
A série derivada terá oito episódios e chegará ao Prime Video após o encerramento da quarta temporada, com os capítulos liberados de uma vez.