Grammy 2027: veja data da premiação e quando saem os indicados

O Grammy Awards já tem data marcada para 2027. A Recording Academy anunciou que a premiação será realizada em 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em em Los Angeles.

Os indicados serão revelados meses antes, no dia 16 de novembro de 2026.

Segundo a academia, o período de elegibilidade desta edição vai de 31 de agosto de 2025 até 28 de agosto de 2026. Isso significa que discos lançados no fim de 2025 ainda poderão disputar categorias na premiação.

A próxima edição também marcará uma mudança histórica na transmissão do evento. Após cinco décadas sendo exibido pela CBS nos Estados Unidos, o Grammy passará a ser transmitido pela ABC, com exibição simultânea no Disney+ e no Hulu.

Quando acontece o Grammy 2027?

O Grammy 2027 será realizado no domingo, 7 de fevereiro de 2027, em Los Angeles.

Quando saem os indicados ao Grammy 2027?

Os indicados ao 69º Grammy Awards serão anunciados em 16 de novembro de 2026.

Quais artistas devem estar no Grammy 2027?

Entre os lançamentos elegíveis estão “The Life of a Showgirl”, de Taylor Swift, e “Lux”, da cantora Rosalía.

Outros nomes cotados para a disputa incluem Harry Styles, BTS, Bruno Mars, Raye, J. Cole e Olivia Rodrigo.

Também há expectativa em torno de possíveis novos trabalhos de Charli XCX, Phoebe Bridgers e Lana Del Rey.

Onde assistir ao Grammy 2027?

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a exibição oficial da premiação no Brasil.