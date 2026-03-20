Veja o que Sabrina Carpenter deve cantar no Lollapalooza Brasil

Hits como “Espresso” e “Please Please Please” devem marcar presença no show da cantora na próxima sexta-feira, 20

Sabrina Carpenter: provável repertório da cantora deve contar com hits virais e clássicos

Da Redação
Publicado em 20 de março de 2026 às 05h04.

A apresentação de Sabrina Carpenter no Lollapalooza Brasil 2026 já é uma das mais aguardadas do festival. Embora o setlist oficial ainda não tenha sido divulgado, já é possível prever o repertório com base em shows recentes e apresentações em outros festivais.

A tendência é que o show siga a estrutura da “Short n’ Sweet Tour”, com foco no álbum mais recente, mas sem deixar de lado músicas que marcaram a carreira da cantora.

Além disso, fãs apontam que o setlist deve ser muito parecido com o apresentado no Lollapalooza Chile e Argentina, já que artistas costumam manter o mesmo roteiro em festivais da mesma turnê.

Possível setlist de Sabrina Carpenter

  1. Busy Woman
  2. Taste
  3. Good Graces
  4. Slim Pickins
  5. Manchild
  6. Coincidence
  7. Never Getting Laid
  8. because i liked a boy
  9. House Tour
  10. Tears
  11. Feather
  12. Nobody's Son
  13. Bed Chem
  14. Juno
  15. Please Please Please
  16. Don't Smile
  17. Espresso

Quais são os horários dos shows de sexta?

Além de Sabrina Carpenter, veja o horário e o palco de todas as atrações que vão se apresentar no primeiro dia de Lollapalooza Brasil.

Palco Budweiser

12h45 – Stefanie
14h45 – Negra Li
16h55 – Blood Orange
19h05 – Doechii
21h30 – Sabrina Carpenter

Palco Samsung Galaxy

12h00 – 89 FM
13h40 – Terraplana
15h50 – Viagra Boys
18h00 – Interpol
20h10 – Deftones

Palco Flying Fish

12h45 – Worst
14h45 – Scalene
16h55 – Ruel
19h05 – Men I Trust
21h30 – Edson Gomes

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Camila Jun
13h00 – Bruna Strait
14h15 – Atkô
15h30 – Aline Rocha
16h45 – Horsegirl
18h00 – DJ Diesel (aka Shaq)
19h15 – Bunt.
20h30 – Ben Böhmer
22h15 – Kygo

Lollapalooza 2026: veja a programação para o primeiro dia de festival. (Divulgação/Lollapalooza)

Horários gerais do festival

  • Abertura dos portões: 11h

  • Início dos shows: 12h

  • Última entrada: 22h30

  • Encerramento: por volta de 1h

