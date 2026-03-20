Veja o que Sabrina Carpenter deve cantar no Lollapalooza Brasil

Publicado em 20 de março de 2026 às 05h04.
A apresentação de Sabrina Carpenter no Lollapalooza Brasil 2026 já é uma das mais aguardadas do festival. Embora o setlist oficial ainda não tenha sido divulgado, já é possível prever o repertório com base em shows recentes e apresentações em outros festivais.
A tendência é que o show siga a estrutura da “Short n’ Sweet Tour”, com foco no álbum mais recente, mas sem deixar de lado músicas que marcaram a carreira da cantora.
Além disso, fãs apontam que o setlist deve ser muito parecido com o apresentado no Lollapalooza Chile e Argentina, já que artistas costumam manter o mesmo roteiro em festivais da mesma turnê.
Além de Sabrina Carpenter, veja o horário e o palco de todas as atrações que vão se apresentar no primeiro dia de Lollapalooza Brasil.
12h45 – Stefanie
14h45 – Negra Li
16h55 – Blood Orange
19h05 – Doechii
21h30 – Sabrina Carpenter
12h00 – 89 FM
13h40 – Terraplana
15h50 – Viagra Boys
18h00 – Interpol
20h10 – Deftones
12h45 – Worst
14h45 – Scalene
16h55 – Ruel
19h05 – Men I Trust
21h30 – Edson Gomes
12h00 – Camila Jun
13h00 – Bruna Strait
14h15 – Atkô
15h30 – Aline Rocha
16h45 – Horsegirl
18h00 – DJ Diesel (aka Shaq)
19h15 – Bunt.
20h30 – Ben Böhmer
22h15 – Kygo
Abertura dos portões: 11h
Início dos shows: 12h
Última entrada: 22h30
Encerramento: por volta de 1h