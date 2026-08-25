'Estação Bienal': projeto levará autora de 'Heartstopper' ao Rio de Janeiro

Com a Bienal Internacional do Livro de São Paulo cada vez mais próxima, os leitores ao redor do Brasil clamam por uma oportunidade de participar do evento e conhecer seus autores favoritos de perto. Pensando nisso, um novo projeto deve animar os fãs cariocas.

A "Estação Bienal" é um projeto itinerante da Bienal do Livro Rio e busca levar autores, editoras e experiências literárias a diferentes espaços do Rio de Janeiro nos próximos meses.

Como irá funcionar a 'Estação Bienal'?

A iniciativa da Bienal do Livro Rio irá ocupar teatros, centros culturais e outros espaços da cidade. As principais editoras do mercado editorial participarão de diferentes paradas do evento, conforme as parcerias realizadas.

O novo projeto se soma a uma onda de programas criados nos últimos anos para estender a presença do evento para além dos dias de programação oficial, como a Bienal nas Escolas, que promove encontros de autores com estudantes da rede pública, e ações de distribuição de livros realizadas com o MetrôRio, o Hemorio e A Voz das Comunidades.

Primeira parada já está confirmada

A primeira parada da Estação Bienal já está confirmada, com nome e sobrenome. Alice Oseman, escritora e quadrinista britânica conhecida por "Heartstopper", será a primeira convidada do evento. Esta será a primeira vez da autora no Rio de Janeiro.

Alice Oseman publicou seu primeiro romance, "Solitaire", aos 19 anos. Seu maior sucesso, porém, nasceu de uma webcomic, que ganhou espaço nas livrarias. "Heartstopper" acompanha a história de Charlie Spring e Nick Nelson e já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo, além de dar origem à adaptação audiovisual escrita pela própria autora. O sexto e último volume, "Heartstopper: Para sempre", encerra a franquia.

Quanto custam os ingressos?

O preço dos ingressos varia conforme o pacote escolhido pelo fã. As entradas mais baratas custam R$ 85 (meia) e R$ 170 (inteira) e dão acesso ao bate-papo; por R$ 175 (meia) e R$ 350 (inteira), o fã recebe um exemplar previamente autografado de "Heartstopper: Para sempre".

O pacote mais completo custa R$ 199,90 (meia) e R$ 399,90 (inteira) e inclui o livro e a participação na sessão de autógrafos, além da oportunidade de tirar uma foto com a autora. Haverá ainda a opção de meia solidária, mediante a doação de um livro em bom estado.

Todos os participantes receberão um pin especial em cada edição da Estação Bienal. Para o evento com Alice, a peça colecionável terá a capa do sexto volume de "Heartstopper". Cada nova parada terá seu próprio pin, com identidade exclusiva.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Onde e quando será a 'Estação Bienal'?

O evento com Alice Oseman acontece no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, no dia 9 de setembro, às 18h.