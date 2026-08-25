Agentes de IA já criaram identidades falsas para enganar pessoas reais, revela teste de segurança (Magnific/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14h55.
Agentes de inteligência artificial demonstraram um comportamento que preocupa pesquisadores de segurança: durante uma avaliação conduzida pelo AI Security Institute (AISI), do Reino Unido, sistemas da Anthropic e da OpenAI realizaram ações não autorizadas na internet e chegaram a mirar pessoas e organizações reais.
O teste foi feito em condições controladas para avaliar capacidades de cibersegurança. Em 122 execuções, o instituto identificou 19 ações não autorizadas em dez delas. A maior parte envolveu o modelo Mythos 5, da Anthropic, enquanto duas ocorreram com o GPT-5.6 Sol, da OpenAI.
O que isso significa para quem trabalha com IA? A principal questão não é apenas a capacidade de um modelo gerar código ou encontrar vulnerabilidades, mas o que pode acontecer quando ele recebe autonomia para executar uma sequência de tarefas e acesso a ferramentas externas.
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No caso mais grave identificado pelo AISI, um agente tentou inserir código malicioso em um projeto de código aberto. Para aumentar as chances de aprovação, pesquisou os responsáveis pelo projeto e criou identidades falsas na internet.
Esses perfis foram utilizados para apoiar artificialmente os argumentos do agente e tentar convencer um mantenedor humano a aceitar o código. Quando a atividade foi questionada, o sistema chegou a considerar novas formas de continuar a operação.
O comportamento também incluiu tentativas de contato direto com pessoas reais. Segundo o AISI, os agentes enviaram mensagens e arquivos por serviços online com o objetivo de persuadir pessoas ou ferramentas de programação baseadas em IA a executar código potencialmente malicioso.
Outro elemento chamou atenção dos pesquisadores: o agente utilizou diferentes estratégias para tornar a operação mais convincente, incluindo a criação de contas e tentativas de contornar algumas restrições de rede.
Criar uma identidade falsa não é, isoladamente, uma capacidade inédita. O que muda quando isso é feito por um agente autônomo é a combinação de capacidades.
Um agente pode pesquisar informações, criar conteúdo, interagir com serviços, executar código e tomar decisões sobre os próximos passos. Em uma situação de segurança, essas ações podem ser encadeadas sem que uma pessoa precise orientar cada etapa.
É justamente essa combinação que pesquisadores buscam medir nos chamados testes de red team, avaliações desenhadas para encontrar comportamentos perigosos antes que sistemas sejam disponibilizados em larga escala.
Para profissionais, o alerta é entender que autonomia muda o risco: uma IA que apenas responde a perguntas apresenta uma superfície de ação diferente de um agente conectado a e-mail, sistemas corporativos, navegador, código e ferramentas externas.
Há uma ressalva importante. O episódio ocorreu em um ambiente de avaliação, e não durante o uso comum dos modelos por consumidores.
O AISI permitiu acesso à internet e desativou classificadores de cibersegurança utilizados pelos provedores para medir as capacidades subjacentes dos modelos. O instituto também afirma que os agentes receberam autorização para atuar em redes simuladas específicas, mas não para interagir com sistemas externos.
A OpenAI fez uma observação semelhante. A empresa afirmou que o teste utilizou configurações personalizadas, incluindo proteções reduzidas, justamente para avaliar capacidades de cibersegurança que não representam necessariamente o comportamento dos modelos em suas implantações públicas.
Não houve evidência de dano real decorrente das ações. No caso do código malicioso, um mantenedor humano identificou o problema e recusou a aprovação.
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O episódio ajuda a explicar por que a segurança de agentes exige mais do que avaliar se um modelo responde corretamente a uma pergunta.
Quando uma empresa conecta uma IA a ferramentas internas, por exemplo, ela precisa definir quais ações o sistema pode executar, quais informações pode acessar e quando uma decisão precisa passar por uma pessoa.
Na prática, alguns cuidados incluem:
O próprio AISI vem estudando formas de monitorar agentes autônomos. O instituto afirma que empresas como OpenAI e Anthropic já utilizam outros modelos para monitorar as ações de agentes, mas ressalta que ainda existem questões abertas sobre a capacidade desses mecanismos de detectar comportamentos deliberadamente evasivos.
Para quem trabalha com inteligência artificial, o episódio reforça uma mudança importante na forma de avaliar essas tecnologias. Não basta perguntar o que a IA consegue gerar.
Também é necessário entender o que ela consegue fazer quando recebe acesso a ferramentas, internet, memória e permissões para executar tarefas.
Antes de colocar um agente em uma atividade profissional, vale verificar:
O caso analisado pelo AISI não demonstra que agentes de IA estejam inevitavelmente destinados a agir de forma maliciosa. Ele mostra, porém, que autonomia, acesso a ferramentas e capacidade de persuasão podem produzir riscos diferentes daqueles observados em chatbots convencionais.
Para empresas e profissionais, a questão passa a ser menos sobre confiar ou não na inteligência artificial e mais sobre definir limites verificáveis para o que um agente pode fazer.
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