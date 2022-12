Sábado na CCXP22: saiba quais são as atrações do evento

A CCXP22 continua e segue para o seu dia mais aguardado. Neste sábado, 3, a programação no São Paulo Expo promete ser uma das mais cheias, com os melhores painéis. Os fãs podem esperar pela presença de Pedro Pascal e Bella Ramsay para o painel de "The Last of Us", assim como Gwendoline Christie e Park Hmae-soo para o evento preparado pela Netflix.

Neste terceiro dia de evento, as atrações principais devem no Palco Thunder by Cinemark, que trará detalhes exclusivos das séries da Netflix, HBO, Prime Video e um painel especial sobre John Wick 4, com Keanu Reeves.

No Palco Ultra, falando sobre a vida e obra de Kentaro Miura, os shows do Big Up e do Far From Alaska no Palco Creators a partir das 19hrs.

Veja a programação do que deve acontecer na sábado da CCXP22:

Palco Thunder By Cinemark Club

10h30: Gato de Botas 2 – O Último Pedido

13h00: Momento Surpresa

13h30: Netflix

16h00: Katherine McNamara <3 Brasil

17h00: HBO Max Apresenta: The Last of Us

18h00: As novidades do Prime Video

20h00: Paris Filmes apresenta: John Wick 4

Palco Ultra

11h30: Masterclass – Desenvolvimento de personagens com Marcello Quintanilha

13h30: As asas do quadrinista moderno

14h30: Humor nos tempos da Cólera

15h30: A delicada arte de adaptar literatura para quadrinhos

16h30: Kentaro Miura: Vida e obra

17h30: 10 anos de Graphic MSP

19h00: Desenho etílico – ao vivo

Palco Bentô

15h00: Aquecimento Anime Awards Brasil: Batalha de personagens

16h00: Cosplay de alto nível

17h00: Os segredos dos Tokusatsu

18h00: Crunchyroll apresenta: As voces de Chainsaw Man

Palco Creators

13h00: Gato Galáctico game show – Dia 3

14h00: #Vemaí nos podcasts da Globo

15h00: Desfile Cosplay – Dia 3

16h00: Só um minutinho show com Ed Game e Estevam Nabote (Co-hosts: Jhonny Drumond e Rafael Studart) – Dia 3

Shows no Palco Creators

19h00: Big Up

20h00: Far From Alaska

Arena Podcast

16h30: Mesacast casos reais: Modus Operandi (Entrevista Ivan Mizanzuk e Marcelo Mesquita)

18h00: A Odisseia de Fabien Toulmé

Tribo Game Arena

11h00: Circuito feminino R6

Quadrinistas no Artists’ Valley

11h00: Abertura – Jamile Godoy

11h10: Pedro Cobiaco

11h30: Jefferson Costa

12h00: Cora Ottoni

12h30: Vitor Cafaggi

13h00: Orlandeli

13h30: Gustavo Borges X Max Andrade

14h00: Guilherme Petreca

14h30: Ana Koehler

15h00: Camilo Solano

15h30: Cris Eiko

16h00: Marilia Marz

16h30: Estevão Ribeiro

17h00: Kione Ayo

17h30: Fido Nesti

18h00: Talessak

18h30: Julio Brilha

19h00: Cris Bolson

19h30: Mauro Souza

20h00: Gidalti Jr.

20h30: Ei Pretinha

Mapa oficial da CCXP22

Veja o mapa completo aqui.

Fique por dentro da programação de todos os dias

A programação da CCXP já está disponível no site do evento e também no aplicativo oficial, disponível para download de forma gratuita e compatível com os sistemas Android e iOS.

Dentro do app da CCXP22 será possível acompanhar as informações oficiais do festival e tudo o que estiver acontecendo dentro do evento. Nele será possível conhecer as programações dos palcos: Palco Thunder by Cinemark Club, Palco Ultra, Palco Omelete by next, Palco Bentô, Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios, Palco Creators, Tribo Game Arena e Arena Podcast.

O mapa do São Paulo Expo também estará disponível no aplicativo.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

