Filosofia como ferramenta de gestão: o que CEOs leem quando não é sobre negócios

A lista de leitura de um CEO costuma ter biografias de fundadores e manuais de gestão. Mas Jack Dorsey, cofundador do Twitter, e Brad Feld, um dos investidores mais influentes do Vale do Silício, têm em comum uma referência bem mais antiga que qualquer best seller de negócios: os dois citam publicamente a filosofia estóica como base para decisões de negócio — não são casos isolados.

No mundo da alta liderança, autores mortos há quase dois mil anos, como Marco Aurélio e Epicteto, viraram leitura recorrente entre CEOs, investidores e conselheiros, no lugar do enésimo livro sobre metodologia de gestão.

O movimento ganhou até endosso acadêmico. Karthik Ramanna, professor da Universidade de Oxford e autor de um livro sobre liderança em cenários de incerteza, defendeu no Fórum de Liderança da Harvard Business Review de 2025 que o estoicismo deixou de ser um exercício filosófico distante e passou a orientar decisões reais em conselhos e diretorias.

Segundo ele, a proposta não é indiferença ou frieza, e sim manter-se centrado para agir com intenção em meio ao caos.

Uma régua antiga para um problema atual

O conceito mais citado por executivos é conhecido como dicotomia do controle, formulado por Epicteto: existem coisas sobre as quais se tem influência direta e outras que não. A disciplina está em concentrar energia apenas na primeira categoria.

Ramanna resume essa lógica como uma mudança de postura, de apagar incêndio para decidir quais incêndios vale a pena deixar queimar, uma forma de dizer que nem toda crise exige resposta imediata do topo da hierarquia.

Na prática, o exercício é usado para reduzir decisões tomadas por impulso durante crises de mercado, mudanças regulatórias ou resultados trimestrais abaixo do esperado. Blake Irving, ex-CEO da GoDaddy, é outro nome citado como praticante da filosofia à frente de decisões de alto risco, ao lado de Dorsey e Feld.

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Da leitura pessoal para a grade de formação executiva

O que começou como hábito individual de leitura tem migrado para dentro de programas formais de educação executiva. CEOs, conselheiros e acionistas passaram a ter contato com filosofia não como cultura geral, mas como ferramenta de raciocínio aplicada à tomada de decisão.

É o caso do SEER, programa de alto impacto da Saint Paul Escola de Negócios, cujo primeiro módulo trata diretamente de pensamento filosófico para a alta liderança, partindo da tensão entre modernidade e pós-modernidade para discutir como diferentes visões de mundo moldam a forma como um líder decide.

O paradoxo de recorrer ao passado para liderar o futuro

Há uma ironia evidente em executivos que lidam com inteligência artificial, volatilidade geopolítica e ciclos de mercado cada vez mais curtos recorrerem a textos escritos num mundo sem tecnologia, sem trimestre fiscal e sem internet.

Mas o problema central que Marco Aurélio tentava resolver ao escrever suas anotações pessoais, como manter clareza e coerência à frente de um cargo de poder cercado de pressão, não é tão diferente do que qualquer sala de conselho discute hoje.

A ferramenta mudou de forma, não de função: antes eram pergaminhos, hoje são programas de formação executiva. O conteúdo, ao que parece, segue precisando da mesma coisa.

A pergunta que abre o SEER, o programa da Saint Paul para quem já chegou ao topo, é simples de fazer e difícil de responder sem ajuda: você está apenas acompanhando as mudanças do mercado ou conduzindo sua própria trajetória? As vagas para a turma de setembro de 2026 estão abertas