'Terra à Deriva II': fenômeno de US$ 580 milhões ganha data de estreia no Brasil; veja o trailer

A sequência de um dos maiores fenômenos do cinema chinês recente chega aos cinemas brasileiros. "Terra à Deriva II: Destino" teve seu primeiro trailer divulgado nesta sexta-feira, 14, pela distribuidora Sato Company, dando início à campanha de lançamento no país.

O primeiro filme da franquia arrecadou US$ 589 milhões em bilheteria global, terminando 2023 na 9ª posição entre os maiores sucessos do ano.

Só na China, ultrapassou US$ 500 milhões em apenas 16 dias de exibição e foi indicado como representante do país na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2024.

O primeiro filme da franquia está disponível na Netflix.

A história do filme 'Terra à Deriva II'

Na nova produção, a humanidade constrói motores gigantescos na superfície terrestre em busca de um novo lar no espaço, mas descobre que a jornada será mais arriscada do que previsto. Os personagens correm contra o tempo para salvar o planeta.

Frant Gwo, diretor do primeiro filme, retorna ao comando da sequência. A produção ampliou em dez vezes a estrutura de filmagem, chegando a 1 milhão de metros quadrados. Os efeitos visuais ficaram novamente a cargo da Pixomondo.

Elenco de 'Terra à Deriva II' tem atriz brasileira

Uma novidade chama atenção do público brasileiro. A atriz brasileira Daniela Tassy integra o elenco como uma astronauta. Ela se mudou para a China em 2014 para estudar o idioma e desde então construiu carreira artística no país.

Completam o elenco Andy Lau, Wu Jing, Yi Sha, Zhu Yanmanzi, Li Xuejian, Andy Friend, Wang Zhi, Kawawa Kadichi e Vatilli Makarychev.

Quando o filme 'Terra à Deriva II' chega ao Brasil?

O longa chega aos cinemas brasileiros em 20 de agosto de 2026.

Assista ao trailer: