'A Casa do Dragão': 3ª temporada termina com 34 milhões de espectadores por episódio

O conflito pelo Trono de Ferro chegou a mais uma marca expressiva de audiência. O episódio final da 3ª temporada de "A Casa do Dragão" foi visto por 21 milhões de espectadores nos primeiros três dias de disponibilidade, segundo dados medidos pela Nielsen na transmissão da HBO e com a medição da própria Warner Bros. Discovery sobre as visualizações em streaming na HBO Max.

Audiência permanece próxima da 2ª temporada

Segundo a Variety, "A Casa do Dragão" registrou uma média de aproximadamente 34 milhões de espectadores por episódio em todo o mundo.

O desempenho fica próximo ao da segunda temporada, que alcançou média de 35 milhões de espectadores por episódio no mesmo período de medição. A diferença é de cerca de 3%, indicando uma estabilidade relevante para a audiência da série.

A comparação ganha peso porque a terceira temporada chegou dois anos depois do segundo ano da produção. O intervalo entre temporadas costuma dificultar a manutenção do interesse do público, especialmente em séries com histórias extensas e grande quantidade de personagens.

Estreia já havia mostrado força

A terceira temporada começou com 21,5 milhões de espectadores globais nos três primeiros dias, somando a audiência da HBO e do HBO Max.

O número ficou 8% abaixo dos 23,4 milhões registrados pela estreia da segunda temporada no mesmo período. A estreia de 2026, porém, aconteceu durante a Copa do Mundo, que dividiu a atenção do público global.

A própria Warner Bros. Discovery também registrou aumento no interesse pelas temporadas anteriores antes do retorno da série. Na semana que antecedeu a estreia do terceiro ano, a audiência semanal da segunda temporada chegou a triplicar.

Quarta temporada será a última

O desempenho da terceira temporada é divulgado enquanto a HBO prepara o encerramento da história. A quarta temporada de "A Casa do Dragão" será a última da série e deve concluir a adaptação da Dança dos Dragões, conflito central de "As Crônicas de Gelo e Fogo", livro de George R.R. Martin.

A produção da temporada final está prevista para começar em 2027, com estreia esperada para 2028. A HBO confirmou que o último ano terá oito episódios.