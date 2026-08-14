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Apresentado por IFOOD

Feito no Brasil: iFood lança série contra a “síndrome do vira-lata”

Websérie de seis episódios coloca Diego Barreto, CEO do iFood, de frente com empreendedores para mostrar tecnologias de ponta criadas no Brasil

iFood lança websérie com a EXAME e leva CEO a conhecer negócios inovadores pelo Brasil (IFOOD/Divulgação)

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Exame Brand Solutions
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Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14h05.

Última atualização em 14 de agosto de 2026 às 16h12.

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O iFood, em parceria com a EXAME, lança a série "Feito no Brasil". São seis episódios que contam histórias de fundadores brasileiros que construíram negócios de sucesso utilizando inteligência artificial e tecnologia de ponta.

A proposta é combater a “síndrome do vira-lata” e mostrar que o Brasil não fica para trás quando o assunto é inovação de alto nível.

São histórias como as de Daniele de Mari, fundadora e CEO da Neurogram, que padroniza exames neurológicos e viabiliza IA na saúde; André Simões, fundador e CEO da Damch, plataforma que organiza dados e utiliza IA para conversão e fidelização de clientes; Duda Franklin, CEO e cofundadora da Orby.co, ecossistema de NeuroAI para performance biomecânica; entre outros.

Quem os entrevista é o próprio CEO e sócio do iFood, Diego Barreto.

O primeiro episódio estreia nesta segunda-feira, 17, no Instagram e LinkedIn da EXAME.

Confira o teaser:

Brasil é uma potência em tecnologia

A série faz parte de um projeto institucional em comemoração aos 15 anos do iFood, mas nasce também na contramão de uma crença popular: a de que inovação de peso acontece apenas fora do país. Os dados, na verdade, mostram o contrário e revelam um ecossistema de inovação expressivo.

Segundo a Pesquisa de Inovação Semestral 2023, do IBGE, 64,6% das empresas industriais brasileiras com 100 ou mais pessoas ocupadas introduziram produtos, processos ou modelos de negócio novos ou aprimorados naquele ano. No mesmo período, essas empresas investiram R$ 38,3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, ante R$ 36,8 bilhões em 2022.

Esse movimento encontra ainda um público cada vez mais familiarizado com tecnologias emergentes, sobretudo a inteligência artificial. Uma pesquisa da Ipsos em parceria com o Google, realizada em 2024 com mais de 21 mil pessoas em 21 países, mostrou que 54% dos brasileiros já haviam utilizado ferramentas de IA generativa, índice acima da média global, de 48%.

iFood é case de inovação nacional

Nesse cenário de empresas que inovam e consumidores que adotam a tecnologia no dia a dia, o iFood desponta como um dos exemplos mais concretos de como a inteligência artificial já opera em escala no país.

A empresa, líder em delivery no Brasil, conecta milhões de consumidores a restaurantes, lojas e entregadores em todo o território nacional.

É justamente essa escala que exige uma estrutura de tecnologia própria: algoritmos de roteirização calculam as melhores rotas em tempo real, sistemas de recomendação personalizam a experiência de cada usuário e duas operações com drone já consolidadas reforçam a aposta da companhia na entrega autônoma.

A operação soma mais de 500 mil estabelecimentos parceiros e mais de 600 mil entregadores ativos em mais de 2.800 cidades brasileiras e responde por 0,64% do PIB nacional. É esse histórico, construído com equipes e tecnologia desenvolvidas no Brasil, que sustenta o convite feito a Diego Barreto para apresentar a série.

"O Brasil está provando que o futuro da IA não se resume a copiar tendências globais, mas a resolver problemas reais com inovação de alto impacto", diz o executivo.

A aposta da companhia é que essa mesma inteligência artificial, usada para tornar cada entrega mais personalizada e eficiente, sirva também de vitrine para um ecossistema maior, formado por fundadores como os que aparecem na série.

Como assistir à websérie ‘Feito no Brasil’

Os episódios de "Feito no Brasil" chegam ao Instagram e ao LinkedIn da EXAME em formato de Reels, com estreias quinzenais ao longo dos próximos meses, e também ficam disponíveis nos perfis oficiais do iFood, no Instagram @ifoodnewsbrasil e no YouTube @ifoodnews.

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