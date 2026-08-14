'2DIE4: 24 Horas no Limite', primeiro filme brasileiro lançado em IMAX, chega ao streaming

O filme "2DIE4: 24 Horas no Limite", o primeiro longa brasileiro lançado em formato IMAX, chega ao streaming no dia 20 de agosto, com versões em HDR e Dolby Atmos. O anúncio foi feito pelo diretor André Abdala nas redes sociais.

Qual a história do filme ' 2DIE4: 24 Horas no Limite'?

A produção acompanha o piloto brasileiro Felipe Nasr durante a disputa da 24 Horas de Le Mans, uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial.

Classificado pelos produtores como um "docu-drama", o filme combina 90% de cenas reais com 10% de ficção. Por isso, não há roteiro prévio, e a narrativa é construída na edição, a partir dos acontecimentos registrados durante a corrida.

Nasr interpreta uma versão de si mesmo, com milhares de espectadores presentes em Le Mans atuando como figurantes espontâneos.

O projeto é assinado pelos irmãos Salomão Abdala, de 28 anos, e André Abdala, de 26, à frente da produtora Abdala Brothers. Segundo a produção, a dupla se tornou a mais jovem da história a dirigir um longa concebido para o formato IMAX, superando o recorde anterior, que pertencia a Ryan Coogler, diretor de "Pantera Negra", que tinha 30 anos à época do lançamento.

A realização do filme levou sete anos. De acordo com os diretores, a proposta desde o início foi produzir uma obra pensada para "large format", explorando as maiores telas de cinema disponíveis.

Em declarações citadas pela produção, os irmãos Abdala afirmam se inspirar em cineastas como Christopher Nolan e dizem apostar em "ação no mundo real" e efeitos práticos, evitando recursos de CGI. A escolha que, segundo eles, acompanha uma tendência do cinema atual de priorizar a autenticidade.

O longa venceu a categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem no Motor Sports Film Award de 2025.

Como assistir ' 2DIE4: 24 Horas no Limite' no streaming?

O filme brasileiro chega ao streaming no dia 20 de agosto, disponível para compra e aluguel no catálogo do Apple TV. O valor ainda não foi divulgado.

Assista ao trailer: