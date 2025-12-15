Barão Vermelho abre venda de ingressos para shows em São Paulo e Rio

Barão Vermelho: banda anunciou os shows da turnê "Barão Vermelho Encontro — Pro Mundo Inteiro Acordar" para 2026 (Pedro Dimitrow/Divulgação)
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14h37.
A banda Barão Vermelho anunciou nesta segunda-feira, 15, a abertura da venda de ingressos para os shows da turnê nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, programados para 2026.
Roberto Frejat, Guto Goffi, Mauricio Barros e Dé Palmeira, integrantes da primeira fase da banda, integram o projeto "Barão Vermelho Encontro — Pro Mundo Inteiro Acordar".
O reencontro terá participação especial de Ney Matogrosso e apresentações confirmadas para os dias 30 de abril, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e 23 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo.
O grupo, que marcou o rock brasileiro nos anos 1980, volta aos palcos após anos com formações distintas. A turnê pretende revisitar o repertório clássico da banda, reconhecida por álbuns como "Maior Abandonado" e faixas como "Pro Dia Nascer Feliz" e "Bete Balanço".
As vendas de ingressos para as duas datas da turnê de Barão Vermelho começaram nesta segunda-feira, 15, ao meio-dia, pela plataforma Eventim.
Dois pacotes VIP estão disponíveis para o público interessado em experiências ampliadas nos shows da turnê "Barão Vermelho Encontro — Pro Mundo Inteiro Acordar".
O pacote Puro Êxtase inclui ingresso para a pista premium, acesso à passagem de som, kit exclusivo com credencial VIP, ecobag e outros itens, além de entrada antecipada na loja oficial com produtos de tiragem limitada.
Já o pacote Pro Mundo Inteiro Acordar oferece os mesmos benefícios, com o diferencial do acesso ao pit, área localizada em frente ao palco, durante o show.