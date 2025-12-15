Barão Vermelho abre venda de ingressos para shows em São Paulo e Rio

A banda Barão Vermelho anunciou nesta segunda-feira, 15, a abertura da venda de ingressos para os shows da turnê nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, programados para 2026.

Roberto Frejat, Guto Goffi, Mauricio Barros e Dé Palmeira, integrantes da primeira fase da banda, integram o projeto "Barão Vermelho Encontro — Pro Mundo Inteiro Acordar".

O reencontro terá participação especial de Ney Matogrosso e apresentações confirmadas para os dias 30 de abril, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e 23 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo.

Reunião celebra fase histórica da banda

O grupo, que marcou o rock brasileiro nos anos 1980, volta aos palcos após anos com formações distintas. A turnê pretende revisitar o repertório clássico da banda, reconhecida por álbuns como "Maior Abandonado" e faixas como "Pro Dia Nascer Feliz" e "Bete Balanço".

Como comprar ingressos?

As vendas de ingressos para as duas datas da turnê de Barão Vermelho começaram nesta segunda-feira, 15, ao meio-dia, pela plataforma Eventim.

Quanto custam os ingressos no Rio de Janeiro?

Cadeira N3: R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 256,75 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)

Cadeira N1: R$ 262,50 (meia-entrada legal) | R$ 341,25 (entrada social) | R$ 525,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 282,50 (meia-entrada legal) | R$ 367,25 (entrada social) | R$ 565,00 (inteira)

Pacote VIP Puro Êxtase: R$ 782,50 (meia-entrada legal) | R$ 867,25 (entrada social) | R$ 1.065 (inteira)

Quanto custam os ingressos em São Paulo?

Cadeira superior: R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 126,75 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)

Pista: R$ 162,50 (meia-entrada legal) | R$ 211,25 (entrada social) | R$ 325,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 222,50 (meia-entrada legal) | R$ 289,25 (entrada social) | R$ 445,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 322,50 (meia-entrada legal) | R$ 419,25 (entrada social) | R$ 645,00 (inteira)

Pacote VIP Puro Êxtase: R$ 822,50 (meia-entrada legal) | R$ 919,25 (entrada social) | R$ 1.145,00 (inteira)

Pacote VIP Pro Mundo Inteiro Acordar: R$ 1.322,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.419,25 (entrada social) | R$ 1.645,00 (inteira)

Como funcionam os pacotes VIPs?

Dois pacotes VIP estão disponíveis para o público interessado em experiências ampliadas nos shows da turnê "Barão Vermelho Encontro — Pro Mundo Inteiro Acordar".

O pacote Puro Êxtase inclui ingresso para a pista premium, acesso à passagem de som, kit exclusivo com credencial VIP, ecobag e outros itens, além de entrada antecipada na loja oficial com produtos de tiragem limitada.

Já o pacote Pro Mundo Inteiro Acordar oferece os mesmos benefícios, com o diferencial do acesso ao pit, área localizada em frente ao palco, durante o show.