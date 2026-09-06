Bento Gil abre o Global Village do Rock in Rio neste domingo; veja programação

O Global Village, espaço do Rock in Rio dedicado à diversidade cultural, tem três shows neste domingo, 6, com o egípcio Mohamed Ramadan encerrando a programação às 19h10.

A tarde abre às 15h com Bento Gil, que convida Flor Gil, e segue às 16h50 com Mãeana.

Horários previstos

15h00 — Bento Gil convida Flor Gil

16h50 — Mãeana

19h10 — Mohamed Ramadan

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo, mas o Global Village não está entre os palcos cobertos pela transmissão.

O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50.

Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.