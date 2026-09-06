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Bento Gil abre o Global Village do Rock in Rio neste domingo; veja programação

Mohamed Ramadan encerra a programação do espaço às 19h10

Rock in Rio 2026: Mohamed Ramadan encerra o Global Village neste domingo, 6 (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: Mohamed Ramadan encerra o Global Village neste domingo, 6 (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 09h19.

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O Global Village, espaço do Rock in Rio dedicado à diversidade cultural, tem três shows neste domingo, 6, com o egípcio Mohamed Ramadan encerrando a programação às 19h10.

A tarde abre às 15h com Bento Gil, que convida Flor Gil, e segue às 16h50 com Mãeana.

Horários previstos

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo, mas o Global Village não está entre os palcos cobertos pela transmissão.

O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50.

Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

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