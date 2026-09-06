'É um sonho há tantos anos': Anitta assume posto de rainha na Grande Rio

A cantora Anitta, de 33 anos, foi anunciada neste domingo, 6, como a nova rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio.

Ela assume o posto após Virginia Fonseca e afirmou que a decisão foi tomada depois de avaliar o peso do cargo e a compatibilidade com sua rotina profissional.

Segundo Anitta, a identificação com o enredo da escola foi imediata. O tema aborda fé, ancestralidade, retorno ao país e relação com o tempo.

“A conexão com meu momento de vida e carreira foi imediata”, afirmou.

Por que Anitta aceitou ser rainha de bateria da Grande Rio?

Ao anunciar a decisão, a cantora destacou que sua presença não deve se sobrepor à escola, ao desfile ou à comunidade.

“Nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo”, disse.

Anitta também afirmou que a aceitação da comunidade, da bateria e da própria agremiação foi determinante para assumir o posto.

Agenda de shows foi um dos principais desafios

A cantora admitiu que a rotina profissional pesou antes da confirmação.

“Minha agenda e rotina como cantora são grandes desafios pra esse reinado”, afirmou.

Segundo ela, a decisão demorou justamente porque o posto exige dedicação e precisa ser conciliado com os compromissos da carreira musical.

“Embora seja um sonho há tantos anos, precisa ser tratado com o devido respeito e dedicação ao cargo”, escreveu.

Anitta diz que decisão depende da relação com a comunidade

A artista também deixou claro que o reinado só faz sentido se houver identificação com os integrantes da escola.

“O que importa de verdade é que a comunidade, a bateria, o mestre e a escola estejam felizes com a escolha do meu nome.”

Em tom descontraído, Anitta ainda afirmou que, caso contrário, voltaria a acompanhar o desfile como espectadora.

“A gente agradece e volta a curtir o desfile como espectador na humildade”, disse.

No fim da publicação, Anitta agradeceu David Brazil pelo convite, além dos presidentes da escola, dos integrantes da bateria e do mestre Fafá.