'É um sonho há tantos anos': Anitta assume posto de rainha na Grande Rio

Colaboradora
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 12h46.
A cantora Anitta, de 33 anos, foi anunciada neste domingo, 6, como a nova rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio.
Ela assume o posto após Virginia Fonseca e afirmou que a decisão foi tomada depois de avaliar o peso do cargo e a compatibilidade com sua rotina profissional.
Segundo Anitta, a identificação com o enredo da escola foi imediata. O tema aborda fé, ancestralidade, retorno ao país e relação com o tempo.
“A conexão com meu momento de vida e carreira foi imediata”, afirmou.
Ao anunciar a decisão, a cantora destacou que sua presença não deve se sobrepor à escola, ao desfile ou à comunidade.
“Nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo”, disse.
Anitta também afirmou que a aceitação da comunidade, da bateria e da própria agremiação foi determinante para assumir o posto.
A cantora admitiu que a rotina profissional pesou antes da confirmação.
“Minha agenda e rotina como cantora são grandes desafios pra esse reinado”, afirmou.
Segundo ela, a decisão demorou justamente porque o posto exige dedicação e precisa ser conciliado com os compromissos da carreira musical.
“Embora seja um sonho há tantos anos, precisa ser tratado com o devido respeito e dedicação ao cargo”, escreveu.
A artista também deixou claro que o reinado só faz sentido se houver identificação com os integrantes da escola.
“O que importa de verdade é que a comunidade, a bateria, o mestre e a escola estejam felizes com a escolha do meu nome.”
Em tom descontraído, Anitta ainda afirmou que, caso contrário, voltaria a acompanhar o desfile como espectadora.
“A gente agradece e volta a curtir o desfile como espectador na humildade”, disse.
No fim da publicação, Anitta agradeceu David Brazil pelo convite, além dos presidentes da escola, dos integrantes da bateria e do mestre Fafá.
“Estou muito feliz e espero que se sintam bem representados”, afirmou.