Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

16 franquias baratas a partir de R$ 6.999 para abrir um negócio em 2026

Lista reúne microfranquias de alimentação, turismo, serviços e negócios automatizados, com faturamento médio mensal de até R$ 100 mil

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13h13.

Última atualização em 6 de setembro de 2026 às 14h46.

Priorizar nos meus resultados Google

Abrir uma franquia não exige necessariamente uma loja, uma equipe numerosa ou centenas de milhares de reais. Parte das redes aposta em operações home office, máquinas de autoatendimento e serviços prestados no endereço do cliente para reduzir os custos de entrada.

A lista abaixo reúne 15 franquias com investimento inicial de até R$ 134.400. O menor valor é o da Mr. Fit, que oferece um modelo operado de casa a partir de R$ 6.999. Também há negócios nos setores de turismo, alimentação, limpeza, publicidade, mobilidade elétrica e varejo autônomo.

Algumas dessas franquias podem ser administradas pelo próprio investidor ou acompanhadas à distância. Outras exigem ponto comercial e funcionários. Os formatos atendem tanto quem procura uma fonte adicional de renda quanto quem pretende assumir a operação como atividade principal.

Os valores de investimento, faturamento e retorno foram informados pelas próprias redes. Antes de fechar um contrato, o candidato deve analisar a Circular de Oferta de Franquia, a COF, conversar com franqueados e ex-franqueados e considerar despesas que podem variar conforme a cidade e o ponto escolhido.

Confira 16 franquias baratas para investir em 2026

1. Mr. Fit

A Mr. Fit é uma rede de alimentação saudável com refeições, sanduíches, sucos e opções veganas e com baixo teor de carboidratos. No formato home office, o franqueado pode trabalhar sozinho e fica responsável por administrar os pedidos e as entregas dos produtos.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 6.999, incluindo taxa de franquia e estoque inicial
  • Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: de quatro a oito meses

2. TZ Viagens

Fundada em 2012, a TZ Viagens é uma rede de franquias do setor de turismo com 311 unidades em 24 estados. O modelo permite trabalhar de casa ou abrir uma loja física. O franqueado atua na venda e na organização de viagens, com atendimento personalizado aos clientes.

  • Investimento inicial: R$ 9.500
  • Faturamento médio mensal: R$ 42 mil
  • Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

3. Marketing Bag

A Marketing Bag comercializa espaços publicitários em sacos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O franqueado trabalha de casa, prospecta anunciantes locais e coordena a veiculação das campanhas. A rede oferece acompanhamento durante os primeiros 60 dias de operação.

  • Investimento inicial: R$ 9.990
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: seis meses
Você é um multifranqueado? Inscreva-se no novo prêmio da EXAME

4. 3, 2, 1 GO!

A 3, 2, 1 GO! vende roteiros personalizados para destinos nacionais e internacionais. O serviço inclui passagens, hospedagem, seguro-viagem e apoio para a emissão de vistos. A operação pode ser feita de casa, e a rede possui franqueados no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa.

  • Investimento inicial: R$ 12 mil, incluindo taxa de franquia
  • Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: de três a seis meses

5. Publicarga

A Publicarga trabalha com totens para carregamento de celulares que também funcionam como espaços de publicidade. O franqueado opera de casa e vende os espaços disponíveis nos equipamentos para empresas interessadas em divulgar seus produtos e serviços.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 18.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: de seis a nove meses

6. PitCap

A PitCap oferece máquinas de autoatendimento para higienizar capacetes. O equipamento utiliza luz ultravioleta do tipo C, a UV-C, e vapor quente para limpar, desodorizar e perfumar o item em menos de quatro minutos. O pagamento pode ser feito por Pix, cartão ou código QR, e a operação pode ser acompanhada à distância.

  • Investimento inicial: R$ 23.500, incluindo máquina e taxa de franquia
  • Faturamento médio mensal: de R$ 2.500 a R$ 3 mil
  • Prazo de retorno: dez meses

7. Le Petit Macarons

Fundada em 2014, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a Le Petit Macarons é especializada no doce francês. No modelo home office, os produtos e as embalagens são enviados à casa do franqueado, que administra os pedidos e a distribuição por aplicativos de entrega.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil, incluindo taxa de franquia
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 12 meses

8. Maria Brasileira

A Maria Brasileira presta serviços de limpeza residencial e empresarial, passadoria, limpeza pós-obra e higienização de vidros. A rede possui mais de 520 unidades e está presente em todos os estados brasileiros. O pacote inicial inclui equipamentos para a execução dos serviços.

  • Investimento inicial: R$ 49.300, incluindo taxa de franquia, equipamentos e capital de giro
  • Faturamento médio mensal: R$ 45 mil
  • Prazo de retorno: 14 meses

9. Pastel do Bairro

Criado em 2026, em São Paulo, o Pastel do Bairro vende pastéis de 20 e 30 centímetros. O formato de cozinha exclusiva para entregas, conhecido como dark kitchen, reduz a necessidade de uma área destinada ao atendimento presencial.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil, incluindo taxa de franquia
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 18 meses

10. Minha Quitandinha

Fundada em 2020, em Balneário Camboriú, a Minha Quitandinha trabalha com minimercados autônomos instalados em condomínios residenciais e comerciais. As lojas funcionam 24 horas por dia e dispensam funcionários para registrar as compras. A rede possui 870 unidades, considerando operações abertas e em implantação.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil, incluindo taxa de franquia e instalação
  • Faturamento médio mensal: R$ 20 mil
  • Prazo de retorno: de dez a 18 meses

11. CleanNew

A CleanNew presta serviços de higienização e proteção de sofás, colchões, poltronas e outros estofados. No modelo home based, formato administrado de casa, o franqueado leva os equipamentos até o endereço do cliente para realizar o atendimento.

  • Investimento inicial: R$ 63.799, incluindo equipamentos, estoque, kits, uniforme e taxa de franquia
  • Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 100 mil
  • Prazo de retorno: de seis a 12 meses

12. Voltta Energy

A Voltta Energy instala pontos de recarga para veículos elétricos em supermercados, shopping centers, centros empresariais, farmácias e clínicas. O franqueado acompanha os equipamentos por aplicativo e não precisa permanecer no local durante o funcionamento da unidade.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 78 mil
  • Faturamento médio mensal: cerca de R$ 15 mil
  • Prazo de retorno: 18 meses

13. Capipoint Coffee Business

A Capipoint Coffee Business opera máquinas de café de autosserviço instaladas em estações, hospitais e centros empresariais. O modelo dispensa funcionários e pode ser acompanhado por uma plataforma que reúne informações sobre vendas, consumo e reposição de insumos.

  • Investimento inicial: R$ 80 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 12 mil
  • Prazo de retorno: de dez a 18 meses

14. Avelloz

A Avelloz comercializa motocicletas, peças e acessórios e também presta serviços de pós-venda. O investimento considera a aquisição da franquia, a reforma do ponto comercial e o mobiliário necessário para iniciar a operação.

  • Investimento inicial: R$ 100 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 40 mil
  • Prazo de retorno: de oito a 12 meses

15. Bengô Açaí

A Bengô Açaí é uma rede de açaí, sorvetes e sobremesas geladas. No modelo de quiosque, a operação pode funcionar com dois funcionários. A marca informa ter mais de 150 lojas, entre unidades comercializadas e abertas, em 12 estados.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil, incluindo taxa de franquia
  • Faturamento médio mensal: R$ 60 mil
  • Prazo de retorno: até 24 meses

16. Emagrecentro

A Emagrecentro atua nos segmentos de emagrecimento e estética corporal. A rede possui mais de 450 unidades e está presente também nos Estados Unidos e no Paraguai. O investimento inicial inclui a instalação da unidade e a taxa de franquia.

  • Investimento inicial: R$ 134.400
  • Faturamento médio mensal: R$ 85 mil
  • Prazo de retorno: de seis a 12 meses
yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Franquias
Próximo

Mais de Negócios

BTG Pay: BTG inicia operação de plataforma de pagamentos para empresas com cartão B2B e maquininha

Coca-Cola lança no Brasil a linha ZZ: ‘Somos o maior mercado da Coca-Cola Zero no mundo’, diz CEO

Aos 56 anos, tradicional fábrica de sorvetes do Sul pede recuperação judicial

Empresa brasileira quer chegar ao bilhão com data centers — e já tem gigante dos EUA como cliente

Mais na Exame

Future of Money

Clarity Act: confira o que mudou na nova versão do projeto que regula cripto nos EUA

Um conteúdo Bússola

Por que o marketing precisa ir além do funil de vendas

Carreira

41 talentos, 64 horas: a aposta do Itaú para revolucionar a liderança para o setor financeiro

Brasil

Flávio Bolsonaro diz ter 'muita tranquilidade' após revelação de investigação no caso Dark Horse