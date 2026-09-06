16 franquias baratas a partir de R$ 6.999 para abrir um negócio em 2026

Repórter de Negócios
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13h13.
Última atualização em 6 de setembro de 2026 às 14h46.
Abrir uma franquia não exige necessariamente uma loja, uma equipe numerosa ou centenas de milhares de reais. Parte das redes aposta em operações home office, máquinas de autoatendimento e serviços prestados no endereço do cliente para reduzir os custos de entrada.
A lista abaixo reúne 15 franquias com investimento inicial de até R$ 134.400. O menor valor é o da Mr. Fit, que oferece um modelo operado de casa a partir de R$ 6.999. Também há negócios nos setores de turismo, alimentação, limpeza, publicidade, mobilidade elétrica e varejo autônomo.
Algumas dessas franquias podem ser administradas pelo próprio investidor ou acompanhadas à distância. Outras exigem ponto comercial e funcionários. Os formatos atendem tanto quem procura uma fonte adicional de renda quanto quem pretende assumir a operação como atividade principal.
Os valores de investimento, faturamento e retorno foram informados pelas próprias redes. Antes de fechar um contrato, o candidato deve analisar a Circular de Oferta de Franquia, a COF, conversar com franqueados e ex-franqueados e considerar despesas que podem variar conforme a cidade e o ponto escolhido.
A Mr. Fit é uma rede de alimentação saudável com refeições, sanduíches, sucos e opções veganas e com baixo teor de carboidratos. No formato home office, o franqueado pode trabalhar sozinho e fica responsável por administrar os pedidos e as entregas dos produtos.
Fundada em 2012, a TZ Viagens é uma rede de franquias do setor de turismo com 311 unidades em 24 estados. O modelo permite trabalhar de casa ou abrir uma loja física. O franqueado atua na venda e na organização de viagens, com atendimento personalizado aos clientes.
A Marketing Bag comercializa espaços publicitários em sacos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O franqueado trabalha de casa, prospecta anunciantes locais e coordena a veiculação das campanhas. A rede oferece acompanhamento durante os primeiros 60 dias de operação.
A 3, 2, 1 GO! vende roteiros personalizados para destinos nacionais e internacionais. O serviço inclui passagens, hospedagem, seguro-viagem e apoio para a emissão de vistos. A operação pode ser feita de casa, e a rede possui franqueados no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa.
A Publicarga trabalha com totens para carregamento de celulares que também funcionam como espaços de publicidade. O franqueado opera de casa e vende os espaços disponíveis nos equipamentos para empresas interessadas em divulgar seus produtos e serviços.
A PitCap oferece máquinas de autoatendimento para higienizar capacetes. O equipamento utiliza luz ultravioleta do tipo C, a UV-C, e vapor quente para limpar, desodorizar e perfumar o item em menos de quatro minutos. O pagamento pode ser feito por Pix, cartão ou código QR, e a operação pode ser acompanhada à distância.
Fundada em 2014, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a Le Petit Macarons é especializada no doce francês. No modelo home office, os produtos e as embalagens são enviados à casa do franqueado, que administra os pedidos e a distribuição por aplicativos de entrega.
A Maria Brasileira presta serviços de limpeza residencial e empresarial, passadoria, limpeza pós-obra e higienização de vidros. A rede possui mais de 520 unidades e está presente em todos os estados brasileiros. O pacote inicial inclui equipamentos para a execução dos serviços.
Criado em 2026, em São Paulo, o Pastel do Bairro vende pastéis de 20 e 30 centímetros. O formato de cozinha exclusiva para entregas, conhecido como dark kitchen, reduz a necessidade de uma área destinada ao atendimento presencial.
Fundada em 2020, em Balneário Camboriú, a Minha Quitandinha trabalha com minimercados autônomos instalados em condomínios residenciais e comerciais. As lojas funcionam 24 horas por dia e dispensam funcionários para registrar as compras. A rede possui 870 unidades, considerando operações abertas e em implantação.
A CleanNew presta serviços de higienização e proteção de sofás, colchões, poltronas e outros estofados. No modelo home based, formato administrado de casa, o franqueado leva os equipamentos até o endereço do cliente para realizar o atendimento.
A Voltta Energy instala pontos de recarga para veículos elétricos em supermercados, shopping centers, centros empresariais, farmácias e clínicas. O franqueado acompanha os equipamentos por aplicativo e não precisa permanecer no local durante o funcionamento da unidade.
A Capipoint Coffee Business opera máquinas de café de autosserviço instaladas em estações, hospitais e centros empresariais. O modelo dispensa funcionários e pode ser acompanhado por uma plataforma que reúne informações sobre vendas, consumo e reposição de insumos.
A Avelloz comercializa motocicletas, peças e acessórios e também presta serviços de pós-venda. O investimento considera a aquisição da franquia, a reforma do ponto comercial e o mobiliário necessário para iniciar a operação.
A Bengô Açaí é uma rede de açaí, sorvetes e sobremesas geladas. No modelo de quiosque, a operação pode funcionar com dois funcionários. A marca informa ter mais de 150 lojas, entre unidades comercializadas e abertas, em 12 estados.
A Emagrecentro atua nos segmentos de emagrecimento e estética corporal. A rede possui mais de 450 unidades e está presente também nos Estados Unidos e no Paraguai. O investimento inicial inclui a instalação da unidade e a taxa de franquia.