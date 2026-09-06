Santander leva a leilão mais de 185 imóveis com até 89% de desconto

A Zuk, em parceria com o Santander, realiza nesta terça-feira, 8, um leilão online com mais de 185 imóveis residenciais e comerciais distribuídos por 20 estados brasileiros. Os lotes terão descontos de até 89% e poderão ser adquiridos com pagamento à vista ou financiamento em até 420 parcelas, segundo a organização do evento.

Os imóveis disponíveis estão localizados em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Goiás e Ceará, entre outros.

Entre as opções do leilão, o lote com menor lance inicial é uma casa na Vila Rosário, em Duque de Caxias (RJ), com 48 metros quadrados e valor inicial de R$ 20,9 mil. O imóvel também é o que apresenta o maior desconto do evento, de 89%.

Já o imóvel de maior valor é uma casa no bairro Recanto dos Pássaros, em Sorriso (MT), com 325 metros quadrados, ofertada por R$ 1,34 milhão.

Como participar do leilão

O evento será realizado de forma totalmente online. Os interessados precisam realizar cadastro na plataforma da Zuk, consultar os editais dos imóveis disponíveis e enviar lances pelos lotes desejados.

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Os editais também estão disponíveis nos canais da Zuk e do Santander Imóveis. A lista contempla diferentes tipos de propriedades, incluindo imóveis residenciais e comerciais.