Rivalidade se acirra no BBB 26 com embate entre Ana Paula e Sarah

Durante a formação do segundo Paredão, veto e acusações transformam discussão em batalha aberta dentro da casa

BBB 26: Ana Paula Renault e Sarah Andrade travam guerra no BBB (Reprodução gshow)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21h58.

A formação do segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 escalou uma tensão que vinha se desenhando há dias e transformou o momento em uma verdadeira guerra aberta entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade, duas participantes veteranas do reality show.

Veto ao voto de Ana Paula

O estopim do confronto foi o uso dos poderes conquistados nas recentes dinâmicas da casa. Sarah obteve o direito de vetar o voto de um colega, enquanto Ana Paula ganhou um voto com peso dois. Na hora crucial da votação, Sarah escolheu anular o poder de Ana Paula, impedindo-a de usar seu voto duplo.

Sarah acusou Ana Paula de “induzir as pessoas ao erro” com suas intervenções e provocações dentro da casa, algo que, segundo ela, desestabiliza o jogo e cria confusão entre os participantes.

Ana Paula não deixou passar em branco. Questionou a acusação, desafiou a lógica apresentada por Sarah e rebateu com o estilo direto que já a caracteriza: enfatizou que ninguém na casa é obrigado a nada e desqualificou parte dos argumentos de sua rival como opinião pessoal.

O embate verbal entre as duas ocorreu na sala da casa enquanto os demais participantes aguardavam no confessionário. A tensão elevou o clima entre os veteranos e começou a dividir opiniões dentro e fora do confinamento, com espectadores já debatendo qual estilo de jogo prefere apoiar.

A rivalidade exposta entre Ana Paula e Sarah também reflete diferenças maiores no jogo: de um lado, a postura mais confrontadora e espontânea de Ana Paula; do outro, a estratégia cautelosa e calculada de Sarah, que busca controlar riscos e influência no jogo.

Apesar disso, o segundo Paredão chega com outros nomes: Matheus, Brigido e Leandro e o público agora, além de decidir quem fica nessa semana, também observa atentamente o desenrolar dessa rivalidade entre duas das participantes mais fortes desta temporada.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

