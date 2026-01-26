Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Globo confirma 'Laboratório' no BBB 26 para mexer no jogo

Em meio a desistências e saídas de participantes, a Globo decidiu manter espaço que pode substituir confinados pouco engajados

BBB 26: BBB 26 manterá laboratório mesmo após baixas inesperadas (TV Globo/Captura de tela/Reprodução)

BBB 26: BBB 26 manterá laboratório mesmo após baixas inesperadas (TV Globo/Captura de tela/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 22h24.

A Globo confirmou que o BBB 26 manterá a dinâmica do chamado “Laboratório”, prevista para entrar em ação nas próximas semanas e movimentar a competição. A decisão ocorre após um início de temporada marcado por saídas inesperadas de participantes.

A ideia é usar esse espaço alternativo como forma de acelerar o jogo e tirar da casa os participantes que não têm demonstrado atividade percebida pelo público como entrega de jogo. A produção apostará na novidade para intensificar conflitos e gerar mais conteúdo para os telespectadores.

A manutenção dessa dinâmica também aparece como resposta às desistências e eliminações antecipadas que deixaram lacunas na competição. A expectativa é que o laboratório seja implementado em fevereiro, com o público podendo acompanhar a movimentação e eventual troca de nomes entre confinados.

A Globo ainda não detalhou exatamente como a troca entre participantes funcionará nem divulgou a data oficial de estreia do laboratório, mas a tendência é que candidatos que não conseguiram entrar no programa sejam aproveitados na dinâmica, como os desistentes do Quarto Branco.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, é possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Rivalidade se acirra no BBB 26 com embate entre Ana Paula e Sarah

BBB 26: enquete aponta saída de brother, mas resultado é acirrado

Kanye West revela o que estaria por trás de suas falas antissemitas

A nova série de ‘Legalmente Loira’ ganha data de estreia no Prime Video

Mais na Exame

Esporte

Quando é o próximo jogo do Palmeiras?

Pop

Rivalidade se acirra no BBB 26 com embate entre Ana Paula e Sarah

Mercados

Ações da Hyundai caem após Trump anunciar aumento de 25% em tarifas para produtos da Coreia do Sul

Um conteúdo SBT News

Brasil lidera ranking mundial de assassinatos de pessoas trans