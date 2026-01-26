BBB 26: Globo confirma 'Laboratório' no BBB 26 para mexer no jogo

A Globo confirmou que o BBB 26 manterá a dinâmica do chamado “Laboratório”, prevista para entrar em ação nas próximas semanas e movimentar a competição. A decisão ocorre após um início de temporada marcado por saídas inesperadas de participantes.

A ideia é usar esse espaço alternativo como forma de acelerar o jogo e tirar da casa os participantes que não têm demonstrado atividade percebida pelo público como entrega de jogo. A produção apostará na novidade para intensificar conflitos e gerar mais conteúdo para os telespectadores.

A manutenção dessa dinâmica também aparece como resposta às desistências e eliminações antecipadas que deixaram lacunas na competição. A expectativa é que o laboratório seja implementado em fevereiro, com o público podendo acompanhar a movimentação e eventual troca de nomes entre confinados.

A Globo ainda não detalhou exatamente como a troca entre participantes funcionará nem divulgou a data oficial de estreia do laboratório, mas a tendência é que candidatos que não conseguiram entrar no programa sejam aproveitados na dinâmica, como os desistentes do Quarto Branco.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, é possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.