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GTA 6: CEO da Take-Two confirma novamente data de lançamento do jogo para 2026; veja o que se sabe

Novas informações sobre o game foram apresentadas nesta quinta-feira em um comunicado, antes dos resultados financeiros da companhia

GTA 6: saiba tudo um dos games mais esperados do ano (NurPhoto /Getty Images)

GTA 6: saiba tudo um dos games mais esperados do ano (NurPhoto /Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18h26.

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A Take-Two Interactive confirmou nesta quinta-feira, 21, a data de lançamento de GTA 6. Segundo o CEO da companhia desenvolvedora, Strauss Zelnick, o novo título da franquia chega ao mercado em 19 de novembro de 2026. A informação foi divulgada em comunicado publicado antes da conferência de resultados financeiros da companhia.

No documento, o executivo relacionou o lançamento do jogo às expectativas de crescimento da empresa para o próximo ano fiscal.

“Nosso desempenho no ano fiscal de 2026 foi excepcional e superou nossas expectativas iniciais em todas as áreas. Acreditamos que o ano fiscal de 2027 estabelecerá novos recordes de desempenho operacional, impulsionados pelo lançamento de Grand Theft Auto 6 em 19 de novembro, juntamente com uma forte execução em todo o nosso portfólio. Esperamos manter esse nível mais elevado de escala, gerar fortes fluxos de caixa e entregar valor de longo prazo aos acionistas à medida que lançamos nossa robusta linha de desenvolvimento, continuamos a otimizar nossos serviços online e capitalizamos novas oportunidades de negócios”, comentou o executivo.

GTA 6

GTA 6: lançamento está previsto para o final de 2026. (Reprodução)

 

Quanto vai custar o GTA 6?

A empresa não divulgou detalhes sobre o preço do GTA 6. Nos últimos meses, rumores apontaram que o novo título poderia custar US$ 100, valor acima do padrão atual da indústria. Strauss Zelnick já havia negado anteriormente a possibilidade desse preço.

“Nosso trabalho é cobrar muito, muito, muito menos do valor real do jogo," disse Zelnick. O executivo também afirmou que jogos de grande orçamento mantiveram, na última década, uma faixa média entre US$ 60 e US$ 70, apesar da inflação.

Segundo o CEO, a estratégia da empresa está ligada à percepção de valor entregue ao consumidor. “Buscamos criar algo incrível e garantir que o preço seja justo pelo que é entregue”, afirmou.

Vice City retorna como cenário de GTA 6

A história de GTA 6 será ambientada em um mapa inspirado no estado da Flórida, nos Estados Unidos, com foco em Vice City, versão fictícia de Miami dentro da franquia. A cidade apareceu pela primeira vez no jogo original da série e ganhou destaque próprio em GTA Vice City, lançado em 2002.

O novo jogo terá dois protagonistas, Lucia e Jason. Os personagens apareceram no primeiro trailer divulgado pela Rockstar Games, e a narrativa alternará momentos de jogabilidade entre os dois.

Em quais consoles o GTA 6 será lançado?

Grand Theft Auto 6 será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X/S em 19 de novembro de 2026. Até o momento, a Rockstar não anunciou uma versão para PC.

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