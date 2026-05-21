Bilionário, valor de mercado da Seleção Brasileira atinge recorde apesar de jejum de títulos

O futebol brasileiro passa por um cenário paradoxal: mesmo sem conquistar a Copa do Mundo desde 2002, a Seleção Brasileira alcança o maior valor de mercado de sua história.

Levantamento da Betfair aponta que os jogadores convocados para o ciclo de 2026 somam €978,7 milhões em valor de mercado — o maior já registrado para o elenco nacional. Seria algo em terno de R$ 5,7 bilhões.

O estudo, obtido em primeira mão pela EXAME, integra o relatório “O valor da nossa paixão nacional”, que analisa a evolução financeira dos atletas convocados ao longo de diferentes ciclos de Copa do Mundo.

Evolução do valor da seleção

No Mundial de 2006, marcado pelo chamado “quadrado mágico” — formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano —, o elenco brasileiro tinha valor estimado em €350,25 milhões. Corrigido pela inflação, esse montante chegaria a cerca de €540 milhões, com média de €23 milhões por jogador. Além do quarteto ofensivo, o grupo contava com nomes como Dida, Cafu, Roberto Carlos e Lúcio.

Duas décadas depois, a seleção projetada para 2026 praticamente dobra esse valor corrigido, aproximando-se da marca de €1 bilhão. A média por atleta sobe para cerca de €37,6 milhões.

A trajetória de valorização foi gradual ao longo dos anos. Em 2010, o elenco brasileiro era avaliado em €389,8 milhões. Em 2014, o número subiu para €463,5 milhões. Em 2018, chegou a €634 milhões. Já em 2022, o valor atingiu €867,5 milhões — o que corresponderia a aproximadamente €971,2 milhões em valores atualizados.

Crescimento desacelera no ciclo mais recente

Apesar da tendência de alta, o crescimento perdeu ritmo no ciclo atual. Entre 2006 e 2026, a valorização total da seleção foi de 81%, de acordo com o levantamento.

Comparando ciclos mais recentes, o elenco de 2022 registrou uma valorização de 19,1% em relação ao grupo de 2018, comandado por Tite e formado por nomes como Alisson, Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, Firmino e Philippe Coutinho.

Já a lista projetada para 2026 apresenta crescimento mais modesto: apenas 0,77% em relação ao grupo da Copa do Catar, indicando certo nível de estabilização nos valores.

De Ronaldinho a Vini Jr.: os mais valiosos de cada geração

A comparação entre gerações evidencia a evolução do mercado. Em 2006, Ronaldinho Gaúcho — então no Barcelona e vencedor da Bola de Ouro de 2005 — era o jogador mais valioso da seleção, avaliado em €50 milhões.

Em 2010, Kaká liderava o ranking após sua transferência do Milan para o Real Madrid, com valor estimado em €60 milhões.

Neymar dominou ciclos seguintes: em 2014, quando atuava pelo Barcelona, era avaliado em €50 milhões; em 2018, já no Paris Saint-Germain, atingiu €150 milhões.

Na Copa de 2022, Vinícius Júnior despontou como principal ativo do futebol brasileiro, estimado em €100 milhões. Para 2026, o atacante do Real Madrid consolida sua posição como o jogador mais valioso da seleção, com valor de €200 milhões.

Ele lidera uma geração que inclui nomes como Raphinha (€80 milhões), Bruno Guimarães (€80 milhões), Gabriel Magalhães (€75 milhões), Gabriel Martinelli (€55 milhões), Matheus Cunha (€50 milhões), além dos jovens Rayan e Endrick, ambos avaliados em €40 milhões.