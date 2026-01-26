BBB 26: Quem é Leandro, o 'Boneco'? Brother é produtor cultural

BBB 26: Leandro está no segundo paredão do BBB (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17h54.
Natural de Salvador, Leandro vive atualmente em Itapuã, na Bahia. Produtor cultural e arte-educador, foi criado pela avó ao lado de dois irmãos e enfrentou dificuldades desde a infância. Ainda criança, trabalhou vendendo picolé, amendoim na feira, raspando cana e limpando casas para ajudar nas despesas familiares. Na juventude, chegou a viver um período nas ruas.
Desde cedo demonstrou sensibilidade artística e, anos depois, formou-se em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma universitário.
Apesar da formação, Leandro se define hoje como um “artista frustrado”, afirmando que o sonho de viver da música não se concretizou financeiramente. Por isso, leva uma rotina mais reservada e diz sentir que tem “um grito preso na garganta” e a necessidade urgente de ser feliz.
No BBB 26, afirma que seu principal objetivo é oferecer à filha de 11 anos oportunidades que ele não teve, acreditando que sua trajetória, estratégia e olhar atento podem levá-lo longe no jogo.
Boneco (apelido que o baiano prefere ser chamado) está no Paredão com Matheus e Brigido. O brother foi indicado por Alberto Cowboy e Brigido pela dinâmica das "caixas surpresas".
Leandro passou seis dias na Casa de Vidro antes de conquistar a vaga definitiva no BBB 26. A entrada, no entanto, foi marcada por tensão, especialmente após um embate com Alberto Cowboy, em que o brother questionou a postura do Veterano de só indicar Pipocas (os participantes anônimos) e levantou dúvidas sobre suas intenções no jogo. O confronto inicial ajudou a definir o clima da chegada do produtor cultural à casa e colocou Leandro rapidamente no radar dos demais participantes.
Durante a dinâmica das caixas-surpresa, na última sexta-feira, 18, uma novidade da produção que distribui poderes e consequências entre os confinados, ele foi escolhido por Alberto Cowboy e Brigido para ir direto à berlinda, antes mesmo da votação tradicional do domingo.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.