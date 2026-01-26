BBB 26: Quem é Leandro, o 'Boneco'? Brother é produtor cultural

Natural de Salvador, Leandro vive atualmente em Itapuã, na Bahia. Produtor cultural e arte-educador, foi criado pela avó ao lado de dois irmãos e enfrentou dificuldades desde a infância. Ainda criança, trabalhou vendendo picolé, amendoim na feira, raspando cana e limpando casas para ajudar nas despesas familiares. Na juventude, chegou a viver um período nas ruas.

Desde cedo demonstrou sensibilidade artística e, anos depois, formou-se em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma universitário.

Apesar da formação, Leandro se define hoje como um “artista frustrado”, afirmando que o sonho de viver da música não se concretizou financeiramente. Por isso, leva uma rotina mais reservada e diz sentir que tem “um grito preso na garganta” e a necessidade urgente de ser feliz.

No BBB 26, afirma que seu principal objetivo é oferecer à filha de 11 anos oportunidades que ele não teve, acreditando que sua trajetória, estratégia e olhar atento podem levá-lo longe no jogo.

Boneco (apelido que o baiano prefere ser chamado) está no Paredão com Matheus e Brigido. O brother foi indicado por Alberto Cowboy e Brigido pela dinâmica das "caixas surpresas".

Rusga com Cowboy

Leandro passou seis dias na Casa de Vidro antes de conquistar a vaga definitiva no BBB 26. A entrada, no entanto, foi marcada por tensão, especialmente após um embate com Alberto Cowboy, em que o brother questionou a postura do Veterano de só indicar Pipocas (os participantes anônimos) e levantou dúvidas sobre suas intenções no jogo. O confronto inicial ajudou a definir o clima da chegada do produtor cultural à casa e colocou Leandro rapidamente no radar dos demais participantes.

Durante a dinâmica das caixas-surpresa, na última sexta-feira, 18, uma novidade da produção que distribui poderes e consequências entre os confinados, ele foi escolhido por Alberto Cowboy e Brigido para ir direto à berlinda, antes mesmo da votação tradicional do domingo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.