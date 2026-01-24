Queridinha ou vilã? Público não sabe se ama ou odeia Ana Paula Renault no BBB 26

Se depender do público do BBB 26, passar despercebido não é mais uma opção. As enquetes do site Votalhada revelaram os nomes que mais mexem com as emoções da audiência — seja para o bem ou para o mal. E ninguém ilustra isso melhor do que Ana Paula Renault, que aparece simultaneamente no top 1 do Queridômetro e no top 3 do Rançômetro.

Com 20% dos votos de favoritismo, Ana Paula lidera com folga entre os mais queridos do programa. Logo atrás estão Alberto Cowboy e Chaiany, ambos com 8%, seguidos por Juliano Floss (7%) e Babu Santana (6%).

Mas o amor vem com um preço: 9% dos votos no Rançômetro também colocam Ana Paula entre os participantes mais rejeitados, atrás apenas de Brigido e Matheus, ambos com 10%.

O que o público quer: posicionamento

Os rankings mostram que protagonismo e polêmica valem mais do que unanimidade. Além de Ana Paula, nomes como Sarah Andrade e Sol Vega aparecem nas duas listas — reflexo de uma audiência que prefere personagens marcantes, mesmo que dividam opiniões.

No outro extremo, Juliano Floss, bem colocado no Queridômetro (7%) e com apenas 2% no Rançômetro, surge como um dos poucos perfis com aprovação mais estável.

Já Brigido e Matheus lideram o ranço sem presença equivalente no favoritismo, o que pode indicar risco elevado de rejeição sem torcida ativa.

Quem corre perigo?

Participantes como Marciele, Maxiane, Samira e Edilson figuram entre os menos citados em ambos os rankings. Sem amor nem ranço, enfrentam o desafio da irrelevância — o caminho mais rápido para sair do jogo sem deixar lembrança.

No BBB 26, amar ou odiar virou estratégia. E quem não gera nenhuma reação corre sério risco de sumir do radar.

Os mais amados