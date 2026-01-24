Pop

Queridinha ou vilã? Público não sabe se ama ou odeia Ana Paula Renault no BBB 26

Queridômetro e Rançômetro do Votalhada revelam quem está em alta e quem causa divisão no BBB 26, segundo o Votalhada

Ana Paula Renault: ex-BBB 16 é uma das participantes mais lembradas da história do reality e retorna ao programa para a edição de 2026. (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 10h22.

Última atualização em 24 de janeiro de 2026 às 10h30.

Se depender do público do BBB 26, passar despercebido não é mais uma opção. As enquetes do site Votalhada revelaram os nomes que mais mexem com as emoções da audiência — seja para o bem ou para o mal. E ninguém ilustra isso melhor do que Ana Paula Renault, que aparece simultaneamente no top 1 do Queridômetro e no top 3 do Rançômetro.

Com 20% dos votos de favoritismo, Ana Paula lidera com folga entre os mais queridos do programa. Logo atrás estão Alberto Cowboy e Chaiany, ambos com 8%, seguidos por Juliano Floss (7%) e Babu Santana (6%).

Mas o amor vem com um preço: 9% dos votos no Rançômetro também colocam Ana Paula entre os participantes mais rejeitados, atrás apenas de Brigido e Matheus, ambos com 10%.

O que o público quer: posicionamento

Os rankings mostram que protagonismo e polêmica valem mais do que unanimidade. Além de Ana Paula, nomes como Sarah Andrade e Sol Vega aparecem nas duas listas — reflexo de uma audiência que prefere personagens marcantes, mesmo que dividam opiniões.

No outro extremo, Juliano Floss, bem colocado no Queridômetro (7%) e com apenas 2% no Rançômetro, surge como um dos poucos perfis com aprovação mais estável.

Brigido e Matheus lideram o ranço sem presença equivalente no favoritismo, o que pode indicar risco elevado de rejeição sem torcida ativa.

Quem corre perigo?

Participantes como Marciele, Maxiane, Samira e Edilson figuram entre os menos citados em ambos os rankings. Sem amor nem ranço, enfrentam o desafio da irrelevância — o caminho mais rápido para sair do jogo sem deixar lembrança.

No BBB 26, amar ou odiar virou estratégia. E quem não gera nenhuma reação corre sério risco de sumir do radar.

Os mais amados

PosiçãoNome% de votos
Ana Paula Renault20%
Alberto Cowboy8%
Chaiany8%
Juliano Floss7%
Babu Santana6%
Breno5%
Sarah Andrade5%
Gabriela5%
Jonas Sulzbach5%
10ºMilena4%
11ºSol Vega4%
12ºSamira4%
13ºMarcelo3%
14ºLeandro3%
15ºJordana

Os mais rejeitados

PosiçãoNome% de votos
Brigido10%
Matheus10%
Ana Paula Renault9%
Sarah Andrade7%
Sol Vega6%
Jonas Sulzbach6%
Alberto Cowboy5%
Solange Couto5%
Jordana5%
10ºEdilson4%
11ºMilena4%
12ºPaulo Augusto4%
13ºChaiany3%
14ºMaxiane3%
15ºLeandro3%
16ºBabu Santana3%
17ºMarcelo3%
18ºMarciele2%
19ºSamira2%
20ºGabriela2%
21ºBreno2%
22ºJuliano Floss2%
