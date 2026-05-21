Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Bradesco vai oferecer crédito em dólar para compra de jatos particulares

É possível financiar até 75% do valor total de jatos novos ou seminovos, com a própria aeronave como garantia da operação

Aviação executiva: Bradesco aposta em expansão de demanda (Divulgação)

Aviação executiva: Bradesco aposta em expansão de demanda (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18h42.

O Bradesco Global Private Bank, divisão do banco voltada ao segmento de altíssima renda, colocou no mercado o Aircraft Financing, linha de crédito em dólares voltada à compra e ao refinanciamento de aeronaves executivas. O produto é operado pelo Bradesco Bank, subsidiária do banco com sede em Miami.

Pelo novo produto, é possível financiar até 75% do valor total de jatos novos ou seminovos, com a própria aeronave como garantia da operação. O prazo de amortização chega a dez anos, e a estrutura jurídica foi desenhada para operar tanto no Brasil quanto no exterior.

O banco justifica o lançamento pelo crescimento da demanda na aviação executiva, impulsionado pela entrada de novos compradores e pela expansão do uso familiar e corporativo de aeronaves.

"Estruturamos uma solução alinhada às necessidades desse segmento, com garantias e documentação adequadas tanto ao ambiente regulatório brasileiro quanto ao internacional", afirma Leandro Karam, diretor do Bradesco Global Private Bank, em comunicado.

O crédito é concedido em dólares, o que o banco apresenta como vantagem para clientes com ativos dolarizados e operações internacionais. "O cliente preserva liquidez e financia sua aeronave em dólares com condições competitivas, apoiado por um sólido arcabouço jurídico internacional", diz Carlos Leibowicz, CEO do Bradesco Bank em Miami.

O Bradesco afirma ter mais de 60% de participação no mercado nacional de leasing, segmento em que se posiciona como líder. O Aircraft Financing amplia o portfólio do banco para o segmento de alta renda e reforça sua estratégia de atuação global.

Acompanhe tudo sobre:AviaçãoLuxoBancos

Mais de Invest

Ibovespa fecha no zero a zero e dólar fica estável em R$ 5

Receita muda horário da consulta do 1º lote de restituição do IR 2026; veja

Ibovespa vira e sobe com possível acordo entre EUA e Irã; dólar cai e fica abaixo de R$ 5

BBA: Migração do aluguel para carro próprio com crédito do governo pode afetar Localiza

Mais na Exame

Infraestrutura

Aneel confirma contratação de termelétricas de leilão de reserva de energia

Esporte

Bilionário, valor de mercado da Seleção Brasileira atinge recorde apesar de jejum de títulos

Pop

GTA 6: CEO da Take-Two confirma novamente data de lançamento do jogo para 2026; veja o que se sabe

EXAME Agro

Câmara aprova permissão para Ministério da Agricultura vetar classificação de espécies em extinção