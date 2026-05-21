Bradesco vai oferecer crédito em dólar para compra de jatos particulares

O Bradesco Global Private Bank, divisão do banco voltada ao segmento de altíssima renda, colocou no mercado o Aircraft Financing, linha de crédito em dólares voltada à compra e ao refinanciamento de aeronaves executivas. O produto é operado pelo Bradesco Bank, subsidiária do banco com sede em Miami.

Pelo novo produto, é possível financiar até 75% do valor total de jatos novos ou seminovos, com a própria aeronave como garantia da operação. O prazo de amortização chega a dez anos, e a estrutura jurídica foi desenhada para operar tanto no Brasil quanto no exterior.

O banco justifica o lançamento pelo crescimento da demanda na aviação executiva, impulsionado pela entrada de novos compradores e pela expansão do uso familiar e corporativo de aeronaves.

"Estruturamos uma solução alinhada às necessidades desse segmento, com garantias e documentação adequadas tanto ao ambiente regulatório brasileiro quanto ao internacional", afirma Leandro Karam, diretor do Bradesco Global Private Bank, em comunicado.

O crédito é concedido em dólares, o que o banco apresenta como vantagem para clientes com ativos dolarizados e operações internacionais. "O cliente preserva liquidez e financia sua aeronave em dólares com condições competitivas, apoiado por um sólido arcabouço jurídico internacional", diz Carlos Leibowicz, CEO do Bradesco Bank em Miami.

O Bradesco afirma ter mais de 60% de participação no mercado nacional de leasing, segmento em que se posiciona como líder. O Aircraft Financing amplia o portfólio do banco para o segmento de alta renda e reforça sua estratégia de atuação global.