BBB 26: Quem é Brigido? Participante faz parte do 'Legendários'

Brigido Neto, de 34 anos, é um dos participantes do BBB 26 e tem chamado atenção do público por detalhes de sua vida antes do reality. Nascido em Manaus, ele se apresenta como empresário e engenheiro de produção, além de ser diretor executivo de uma escola particular fundada pela sua família há mais de quatro décadas.

Ele se define como um líder nato, teimoso e apaixonado por vencer na base do argumento. Inteligência emocional? Diz que tem de sobra: sabe quando é hora de bater de frente e quando é melhor levar tudo na leveza. Mas não pense que isso o torna acomodado — arriscar faz parte do jogo. “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, dispara.

Brigido está no segundo paredão do Big Brother Brasil 26, ao lado de Leandro e Matheus. O brother foi indicado pela casa, com seis votos (Leandro, Juliano Floss, Chaiany, Breno, Marcelo e Milena).

Problemas na justiça

Antes de entrar no programa da TV Globo, o empresário enfrentou um problema com a Justiça. Bens do colégio ligado a ele foram penhorados em razão de uma dívida com a empresa de aluguel de carros Localiza. Ao todo, cerca de R$ 37 mil foram bloqueados das contas de Brigido e da instituição para quitar o débito, que aumentou ao longo do processo devido a juros e correções.

O débito original tinha origem em um contrato de confissão de dívida firmado em outubro de 2022, com valor inicial de cerca de R$ 27,4 mil. Esse contrato incluía o aluguel de carros e acessórios, além de custos por avarias e multas. Com o passar do tempo, a quantia foi elevada pelos acréscimos legais até atingir o montante penhorado.

Legendários

Fora das questões financeiras, Brigido também se identifica com um grupo cristão conhecido como Legendários. Segundo relatos, o grupo é voltado exclusivamente para homens e envolve atividades como trilhas, pernoite ao ar livre e desafios físicos e mentais com foco em reflexão sobre fé, propósito e o papel masculino no contexto cristão.

Briga com Ana Paula

O início do atrito aconteceu ainda na primeira Prova do Líder do BBB 26. Na ocasião, Brigido teve a oportunidade de eliminar Ana Paula logo de cara, movimento que acendeu o alerta da sister sobre a postura do brother no jogo.

Mais tarde, Brigido revelou que decidiu buscar embate direto com Ana Paula após comentários feitos por ela envolvendo o Legendários, grupo religioso do qual ele faz parte. O participante também afirmou que, durante a Casa de Vidro, ouviu pedidos do público para que confrontasse a jornalista.

Brigido revela que sua implicância com Ana Paula é por causa de um tuíte em que ela detona o ‘Legendários’. pic.twitter.com/s8oqevsjXS — Rotafofoqueiro (@Rotafofoqueiro) January 15, 2026

O conflito ganhou ainda mais força durante o Sincerão. Brigido declarou que Ana Paula não deveria vencer o programa e a classificou como tóxica e manipuladora. Segundo ele, a sister não teria se aberto para relações genuínas e estaria conduzindo um jogo considerado sujo desde o início.

Sincerão 🗣️ Brigido não quer que Ana Paula ganhe de jeito nenhum. #BBB26 Assista à Esticadinha @bbb todos os dias no meu canal, após a exibição na @tvglobo! pic.twitter.com/jBjyCRoM4I — Multishow (@multishow) January 20, 2026

Ana Paula rebateu as acusações e disse achar estranho que conclusões tão duras fossem tiradas sem que ela fosse realmente conhecida. A jornalista acusou Brigido de tentar criar um enredo às custas dela, afirmando que ele estaria cavando um pênalti para ganhar notoriedade no jogo.

Após o Paredão de terça-feira, no qual Ana Paula superou sua principal adversária até então, a rivalidade voltou a esquentar. A veterana afirmou que Brigido não a conhecia e que faria com que ele visse seu pior lado dentro do jogo. O brother respondeu em tom de provocação, dizendo estar curioso para conhecê-la melhor.

🔥Ana Paula confronta Brigido: “Aqui a gente está como jogador, você não pode me atacar como pessoa e como mulher. Você não tem esse direito.” Brigido: “Então revida.” Ana Paula: “Oh, querido, você não manda em mim não, eu faço o que eu quiser.” #BBB26 pic.twitter.com/aeD7VH482G — emer (@emerzou) January 21, 2026

Em um dos momentos mais tensos da discussão, Ana Paula disse ter se sentido atacada como pessoa e como mulher. A jornalista ressaltou que, embora estejam competindo, limites não deveriam ser ultrapassados e que críticas pessoais são graves dentro e fora do jogo.

Para finalizar o papo, a sister disse: "Vai ter que subir muita montanha", uma menção ao hábito do grupo Legendários. O amazonense respondeu que estava pronto para o desafio.

“VAI TER QUE SUBIR MUITA MONTANHA” Ana Paula pro legendário kkkkkkkk #BBB26 pic.twitter.com/DPhDurbkQA — Nath (@Nathitta_) January 21, 2026

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.