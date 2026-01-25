Festa do BBB 26: Sarah vira alvo, flerte chama atenção e Líder admite dúvida

A festa do BBB 26 na madrugada desde domingo, 25, foi marcada por uma combinação de música, tensão e reposicionamento estratégico entre os participantes. O que começou como uma festa animada, embalada pelo show de Pedro Sampaio, acabou se transformando em um momento decisivo para alianças, conflitos e possíveis rumos do próximo Paredão.

Além da apresentação do DJ, que contou com participações surpresa de Kelly Key e Melody, os brothers aproveitaram o clima descontraído para observar adversários, rever estratégias e trocar farpas longe do palco principal.

Show, espuma e repercussão nas redes

A festa do BBB 26 teve piscina de espuma, coreografias coletivas e um setlist que levou os confinados à pista. Melody chamou atenção ao cantar o hit “Jetski”, enquanto as reações de Milena viralizaram nas redes sociais e dominaram comentários durante a madrugada.

Mesmo com o clima festivo, conversas paralelas indicavam que o jogo seguia ativo — e cada movimento era analisado com cautela.

Sarah Andrade volta a ser chamada de “espiã”

Um dos momentos mais comentados da noite envolveu Sarah Andrade, flagrada próxima à porta do Quarto Sonho da Eternidade enquanto outros participantes discutiam estratégias. A cena rendeu acusações bem-humoradas, mas também reacendeu desconfianças dentro da casa.

Samira e Ana Paula Renault ironizaram a situação e voltaram a usar o apelido que marcou a trajetória de Sarah em edições anteriores, reforçando a narrativa de vigilância e leitura de jogo.

Flerte inesperado muda o clima da casa

A madrugada também teve espaço para romance. Um selinho entre Samira e Jonas Sulzbach gerou especulações entre os confinados e abriu espaço para brincadeiras e provocações. Embora discreto, o gesto foi suficiente para movimentar conversas e levantar dúvidas sobre novas alianças.

Críticas, incômodos e desgaste entre brothers

Conversas reservadas revelaram incômodos crescentes. Brigido, Babu Santana e outros participantes demonstraram irritação com atitudes vistas como oportunistas ou exageradas durante a última festa do BBB 26. O Líder da semana, inclusive, admitiu estar em dúvida sobre sua indicação ao Paredão, temendo repercussões dentro e fora da casa.

Já Marcelo e Breno sinalizaram que pretendem rever suas estratégias após se sentirem usados em articulações recentes, principalmente envolvendo Ana Paula.