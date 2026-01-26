BBB 26: Quem é Matheus? Participante é bancário e boxeador

Matheus é um dos participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 e ganhou destaque logo na estreia do programa ao resistir ao Quarto Branco.

Aos 25 anos, o gaúcho de Porto Alegre trabalha como bancário e se define como um “livro aberto”, alguém que não esconde opiniões e valoriza a autenticidade.

Antes de entrar no reality, Matheus teve uma trajetória profissional diversa. Já atuou como motorista de aplicativo, professor de boxe e chegou a tentar vagas como empacotador e garçom durante um período em Portugal.

O brother também teve passagem pelo futebol profissional, com experiências em São Paulo, Goiânia e em clubes portugueses, mas abandonou a carreira após lesões e cirurgias.

Fã de Neymar, Matheus diz ter como referências figuras como Mano Brown e o próprio jogador, e afirma que gostaria de vê-los mobilizando torcida do lado de fora do programa.

Na vida pessoal, Matheus namora há seis meses e fala abertamente sobre o desejo de formar uma família com a companheira, a gaúcha Ana. Ao mesmo tempo, admite enfrentar dificuldades financeiras. “Se você abrir minha conta, tá dois mil negativo”, afirmou ao comentar a rotina de aperto no orçamento.

Matheus está no segundo paredão do Big Brother Brasil, ao lado de Leandro e Brigido. O brother foi indicado pela Líder Babu Santana, que justificou a escolha por conta das atitudes polêmicos do gaúcho dentro da casa.

Briga com Ana Paula

Durante a tarde de sexta-feira, 23, Matheus e Ana Paula tiveram a primeira discussão na casa. O confronto começou após Matheus acusar Milena, aliada de Ana Paula, de manipulação e submissão durante um momento na academia.

O episódio foi agravado quando Matheus chamou Milena de “cabeça de latinha” e declarou que Ana Paula era sua “patroa”, insinuando uma relação de poder entre as duas.

Ana Paula interveio e pediu que a amiga deixasse o ambiente. Em resposta, Matheus a acusou de representar a elite brasileira, dizendo que “as favelas que eu piso não são as mesmas que você frequenta”.

Ana Paula rebateu as falas, afirmando que Matheus desrespeitava Milena ao sugerir que ela não tinha autonomia. A discussão prosseguiu com conotações de classe social, em que Matheus acusou a adversária de hipocrisia ao criticar a elite e, ao mesmo tempo, manter atitudes semelhantes.

A noite do mesmo dia, em meio a uma dinâmica exibida em tempo real, ela chegou a dizer a Matheus que ele “é o mesmo que nada” e questionou a capacidade dele de enfrentá-la. A troca de farpas incluiu insinuações e acusações diretas, gerando um dos momentos de maior tensão entre os participantes na edição.

A tensão entre Ana Paula e Matheus não é recente. Desde sua chegada à casa, no domingo, 18, Matheus tem feito críticas à postura da mineira, chamando-a de “política demais” e “manipuladora".

a ana paula chamando o matheus de lixo de pessoa no ao vivo, amo essa mulher pqp . pic.twitter.com/FFH0xLTtb5 — vic៹ (@vicctuitta) January 24, 2026

Polêmica com Gabriela

Nas redes sociais, os administradores dos perfis de Gabriela publicaram uma nota de repúdio após Matheus fazer comentários sobre a vida íntima da sister.

Segundo a equipe, a interpretação da intimidade da sister como critério de julgamento é uma forma de reduzir a experiência e o valor de uma mulher, o que chamaram de “baixo, machista e desonesto”.

Leia o posicionamento completo:

"Gente? A fala do Matheus sobre a Gabriela é revoltante. Dizer que ela não tem abertura de mundo por causa da vida íntima é baixo, machista e desonesto. Isso não é análise, é tentativa de diminuir uma mulher quando faltam argumentos. Virgindade não define vivência, não mede maturidade e muito menos limita a forma como alguém enxerga o mundo ou se relaciona com as pessoas. Esse tipo de fala só escancara ignorância e falta de respeito. Em pleno BBB 26, ainda tem quem ache normal usar rótulo íntimo para desqualificar mulher. Vergonhoso."

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gabriela Saporito ☀️ (@gabisaporito__)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.