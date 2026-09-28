Documentário do Oasis ganha data de estreia no Disney+; veja quando assistir

O documentário "Oasis: Don’t Look Back in Anger" já tem tem data para chegar ao Disney+. Segundo informações do streaming, a produção estreia em 9 de outubro.

A obra acompanha a reunião dos irmãos Liam e Noel Gallagher durante a turnê mundial Oasis Live ’25, realizada em 2025, e terá cenas inéditas exclusivas na plataforma.

O lançamento no streaming inclui material que ficou de fora da versão exibida nos cinemas, como trechos adicionais da entrevista conjunta dos músicos e apresentações completas de canções do repertório da banda britânica.

Documentário terá músicas completas e cenas inéditas

Entre os conteúdos extras confirmados estão as performances completas de “Wonderwall” e “Slide Away”. O Disney+ também disponibilizará imagens de “D’You Know What I Mean?” e “Half The World Away”, que serão exibidas pela primeira vez.

A produção reúne registros dos ensaios, dos bastidores e das apresentações da Oasis Live ’25. O documentário também traz uma entrevista conjunta de Liam e Noel Gallagher, que voltaram a dividir o palco após anos de afastamento.

O filme explora a relação dos irmãos durante a turnê e a conexão do público com as músicas do Oasis, que atravessam diferentes gerações.

O projeto foi criado por Steven Knight, conhecido por desenvolver a série Peaky Blinders. A direção é de Dylan Southern e Will Lovelace, cineastas responsáveis por "Shut Up and Play the Hits" e "Meet Me in the Bathroom".

A produção é da Magna Studios, apresentada pela Sony Music Vision em associação com a Sony Music Entertainment UK. O longa tem duração de cerca de duas horas e registra diferentes momentos da turnê que marcou o retorno do Oasis aos palcos.

Filme também passou pelos cinemas

O documentário arrecadou US$ 11,6 milhões em bilheteria mundial desde sua estreia nos cinemas, em 10 de setembro de 2026. O Reino Unido foi o principal mercado do documentário, com US$ 5,1 milhões em ingressos vendidos.

Já no Brasil, "Oasis: Don’t Look Back in Anger" arrecadou US$ 76 milhões, segundo dados do Box Office Mojo.

Confira o trailer do documentário: