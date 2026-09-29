RESUMO ＋ Pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada nesta terça-feira, 29, aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma simulação de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. O levantamento mostra Flávio com 45,2% das intenções de voto e Lula com 44,7%. A pesquisa também testou cenários contra outros nomes e apresentou a metodologia do levantamento.

A nova pesquisa do Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, divulgada nesta terça-feira, 29, aponta empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma simulação de segundo turno para a eleição presidencial de 2026.

Flávio Bolsonaro aparece com 45,2% das intenções de voto, enquanto Lula registra 44,7%, uma diferença de 0,5 ponto percentual.

Considerando a margem de erro de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos, a diferença entre os dois percentuais está dentro do intervalo informado pelo levantamento. Os votos brancos, nulos ou de eleitores que afirmam não escolher nenhum candidato somam 6,8%, enquanto 3,3% não souberam ou não responderam.

Na comparação com o levantamento anterior, Flávio oscilou 0,1 ponto positivo, enquanto Lula teve uma variação positiva de 0,2 ponto.

Pesquisa testa cenários com outros nomes da disputa presidencial

Além do confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o levantamento simulou outros cenários de segundo turno. Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com vantagem numérica.

Na simulação contra Zema, Lula registra 46,1% das intenções de voto, enquanto o ex-governador mineiro aparece com 30,3%. Nesse cenário, os votos brancos e nulos somam 17,1%, e 6,5% dos entrevistados não responderam.

Em um eventual confronto com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), a diferença entre os dois nomes fica dentro da margem de erro apresentada pela pesquisa. Lula aparece com 45,3%, enquanto Caiado registra 41,1%.

O instituto também testou um cenário entre Lula e o escritor Augusto Cury. Nesse recorte, o presidente aparece com 44,8% das intenções de voto, contra 35,1% de Cury. Os votos brancos e nulos representam 15,3%, e 4,8% não souberam ou não responderam.

A pesquisa do Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas entrevistou 2.100 eleitores entre os dias 26 e 28 de setembro, por meio de abordagem presencial domiciliar.

O levantamento informa margem de erro de 2,15 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo próprio Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas LTDA e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00895/2026.